Bronca en redes con el astrólogo de Boca que quiso adjudicarse la supuesta "visión" del accidente de Gaspi
El vidente Giorgio Armas pareció querer sacar chapa por haber anticipado un "accidente en avión" de un "famoso streamer".
El astrólogo Giorgio Armas, reconocido popularmente en el entorno digital por sus recurrentes predicciones sobre la actualidad de Boca, se convirtió en el blanco de un masivo repudio en las redes sociales este domingo tras intentar adjudicarse el trágico vaticinio sobre la muerte de un famoso creador de contenido, luego del fatal accidente de Gaspi.
En medio del dolor generalizado por las trágicas noticias que sacudieron a la comunidad de internet, Armas decidió retuitear una publicación propia realizada meses atrás. El mensaje original del astrólogo advertía textualmente: "Streamer Famoso tendrá un Accidente en estos meses. Que tenga cuidado con los viajes".
Lejos de generar asombro, el intento de "sacar chapa" y colgarse una medalla por haber anticipado una desgracia fatal generó una inmediata ola de rechazo. Los usuarios de la plataforma X (ex Twitter) consideraron que su actitud carecía por completo de empatía, catalogando el posteo como un acto de oportunismo desubicado en un momento de profunda tristeza.
La lapidaria reacción de los usuarios contra el astrólogo de Boca tras la muerte de Gaspi
Las respuestas de indignación no se hicieron esperar y el astrólogo sumó cientos de críticas en cuestión de minutos, donde los internautas cuestionaron tanto su sensibilidad como la veracidad de sus supuestos dotes de clarividencia.
Entre los comentarios con mayor repercusión se destacaron duros cuestionamientos:
-
Falta de escrúpulos: "Sos una basura hermano, no podés hacer estas cosas siempre", le recriminó un usuario visiblemente molesto por el manejo de la situación.
Cuestionamiento a su rol: "Sos poco serio. Encima te pasan info. Vos no sos ni astrólogo, ni vidente, ni nada. Copiás y pegás. Ladino", disparó otro seguidor, acusándolo de farsante.
El reclamo futbolero: Tampoco faltaron las chicanas vinculadas al club de la Ribera por parte de quienes recuerdan sus fallidos pronósticos deportivos: "Pegás todo menos cómo sale boquita, Giorgio".
Con este episodio, la figura del polémico astrólogo de las redes sociales quedó en el ojo de la tormenta, sumando un fuerte descrédito por priorizar su autoelogio en medio de una jornada de luto digital.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario