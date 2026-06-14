Bronca en redes con el astrólogo de Boca que quiso adjudicarse la supuesta "visión" del accidente de Gaspi

La lapidaria reacción de los usuarios contra el astrólogo de Boca tras la muerte de Gaspi

Las respuestas de indignación no se hicieron esperar y el astrólogo sumó cientos de críticas en cuestión de minutos, donde los internautas cuestionaron tanto su sensibilidad como la veracidad de sus supuestos dotes de clarividencia.

Entre los comentarios con mayor repercusión se destacaron duros cuestionamientos:

Falta de escrúpulos: "Sos una basura hermano, no podés hacer estas cosas siempre", le recriminó un usuario visiblemente molesto por el manejo de la situación.

Cuestionamiento a su rol: "Sos poco serio. Encima te pasan info. Vos no sos ni astrólogo, ni vidente, ni nada. Copiás y pegás. Ladino", disparó otro seguidor, acusándolo de farsante.

El reclamo futbolero: Tampoco faltaron las chicanas vinculadas al club de la Ribera por parte de quienes recuerdan sus fallidos pronósticos deportivos: "Pegás todo menos cómo sale boquita, Giorgio".

Con este episodio, la figura del polémico astrólogo de las redes sociales quedó en el ojo de la tormenta, sumando un fuerte descrédito por priorizar su autoelogio en medio de una jornada de luto digital.