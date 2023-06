VAR y polémica: la terna arbitral justificó el gol de Benedetto por "un error del software"

El motivo por el cual no se "agarró" como punto de análisis la parte superior del cuerpo del volante xeneize tiene que ver con un inconveniente técnico desde la cabina de la tecnología, más precisamente con una cuestión de plano de las cámaras.

gol de boca lanús.jpg

Es que para poder trazar una línea área, es decir, que no sea al ras del campo de juego como la que se pudo ver, el software con el que trabaja el VAR necesita que el jugador en cuestión, en este caso Pol Fernández, aparezca en dos de las cuatro cámaras -en simultáneo- que se usan para determinar la posición adelantada (cuentan con dos del offside y otra dos dos de mitad de cancha).

Y la explicación tiene que ver con que esto no pasó: el capitán de Boca aparecía solo en una de esas cuatro cámaras, dado que los planos en las tres restantes era tan cerrados que impedían observarlo. De esta manera, solo pudieron trazar la línea del pie del defensor de Lanús con el pie de Pol Fernández y no la del hombro, para la cual era necesaria la toma aérea. Es decir, no hubo forma de chequear si esa parte del cuerpo estaba en offside o no.

Por otro lado, desde la terna también intentaron ofrecer una respuesta otra de las incógnitas que tanta polémica generaron en la noche del sábado en La Bombonera: ¿por qué se marcó tan solo una línea en esa jugada y no dos (la parte más adelantada del atacante y la más retrasada del defensor), como se hace habitualmente? De acuerdo a lo que explicaron los jueces, no era necesario trazar una segunda porque con esa única ya era posible dar cuenta que Pol estaba habilitado (siempre teniendo en cuenta que no se podía ver la toma aérea).