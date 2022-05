Violencia de género en Boca: todos los jugadores denunciados

Los jugadores de Boca denunciados por violencia de género

villa pavon cardona barrios

Eduardo Toto Salvio

toto salvio

En la madrugada del jueves 14 de abril, Eduardo “Toto” Salvio fue acusado por su ex pareja, Magalí Aravena, de haberla atropellado y arrastrado con su auto. Según consta en la denuncia por violencia de género, la víctima se había acercado a la ventana del auto para hablar con el futbolista pero él se negó, por lo que ella se paró frente al vehículo.

Según el video, el auto acelera, da marcha atrás y luego arranca hacia la derecha con Magalí todavía sostenida de la ventana.

Salvio se fue con su auto y abandonó a Aravena herida sobre la avenida, quien tuvo que ser atendida por el SAME y derivada al hospital Argerich.

Toto Salvio sigue jugando en Boca y es titular.

Sebastián Villa

sebastian villa

En abril de 2020, su ex pareja Daniela Cortés publicó en su cuenta de Instagram las fotos donde se veían sus moretones, su rostro ensangrentado y diferentes lesiones, y denunció a Villa, quien era su pareja, como un "maltratador tanto físico como psicológico".

"Hago esto por miedo porque este hombre, a quien se lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez, pero la realidad es otra. Un maltratador tanto físico como psicológico, y mucha gente está de testigo. No entiendo una persona 'profesional' como es capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades solo se dedica a amenazar y humillar", denunció Cortés.

Sebastián Villa fue citado ante la justicia. En la indagatoria, Villa negó haber golpeado a Cortés y agregó que "quizás" las lesiones habían sido "provocadas por el botox que ella usaba".

Finalmente, el futbolista y la víctima llegaron a un acuerdo económico. Sebastián Villa hoy sigue jugando en Boca.

Cristian Pavón

cristian pavon

El futbolista fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal, hecho que se habría producido en una fiesta en el Valle de Anisacate, Córdoba, en noviembre de 2019. A través de sus redes sociales, la víctima, identificada como Marisol Doyle, dijo que lidió durante un año con esta situación y que luego de un tiempo se animó a visibilizarlo, porque antes tenía miedo.

La joven contó que Pavón le ofreció un cigarrillo de marihuana y después de fumar se sintió mareada y se dirigió al baño del lugar para tratar de restablecerse. "Él forcejeó la puerta, ingresó al baño y se produjo el acoso. Hay gente que cree que una quiere plata y por eso a una empiezan a difamarla en las redes sociales. Yo no quiero plata ni fama. Yo voy por la detención de Pavón", aclaró.

"Me empujó para abusar de mí, me empujó contra el bidet. Sus amistades pensaban que él estaba teniendo relaciones consentidas, pero no fue así. Cristian salió del baño, agarró el parlante y dijo: 'Se terminó la fiesta, vámonos'. Y se fue con sus amigos. Yo lo empujé de bronca, se le cayó el teléfono y se le rompió. Al poco tiempo me enteré que al irse del lugar, les dijo a sus amigos: 'Esta culiada me rompió el teléfono', como si fuera eso lo importante", declaró.

Los abogados de Pavón emitieron un comunicado oficial en el que sostuvieron que "la denuncia en contra del Sr. Pavón es falsa. El denunció oportunamente esta situación ante la Fiscalía competente de turno por la supuesta comisión de los delitos de extorsión y falsa denuncia".

Fue imputado por la justicia y ante el fiscal de Instrucción del 2° Turno de la mencionada localidad cordobesa, Alejandro Peralta Otonello, Pavón negó haber cometido el abuso.

El delantero cordobés, que estuvo un año y medio en la Major League Soccer de los Estados Unidos. En enero de 2021, en medio de la denuncia, volvió a entrenar en Boca con total normalidad. Hoy sigue siendo delantero de Boca.

Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Frank Fabra

cardona barrios

En 2018 dos mujeres denunciaron que ambos futbolistas las habían golpeado, maltratado y encerrado, además de ofrecerles dinero para que no se presentaran ante la Justicia.

Las víctimas denunciaron que habían ido a un departamento con Cardona, Barrios y un amigo de ellos llamado Sebastián. En el lugar también estaba otro futbolista de Boca, Frank Fabra, quien no habría participado de los hechos de violencia pero sí fue testigo.

Allí, Barrios le pegó cachetazos y patadas a una de ellas, mientras que Cardona les gritó y se enojó porque las mujeres “no hacían lo que él quería”.

Cuando las denunciantes intentaron irse del lugar, Barrios se los impidió y trabó el ascensor.

Boca tomó la decisión de desafectar a los tres futbolistas del plantel, entonces dirigidos por Guillermo Barros Schelotto. El entonces presidente del club, Daniel Angelici, había asegurado que si se comprobaban las denuncias iban a aplicar “sanciones durísimas” contra Cardona y Barrios.

Pero nada de eso sucedió: Angelici respaldó a los futbolistas denunciados por violencia de género y encima sostuvo que creía “en la presunción de inocencia” porque “cualquiera te puede denunciar” y “denuncias hay miles todos los días”.

Al año, todos fueron sobreseídos de la causa por la jueza de instrucción María Alejandra Provítola. Solamente Fabra sigue en el club.

Al día de hoy, Wilmar Barrios juega en el Zenit de San Petersburgo y Edwin Cardona en Racing. Frank Fabra sigue jugando en Boca.

Ricardo Centurión

Fue denunciado en 2017, cuando jugaba en Boca, por violencia física y verbal. La denuncia la había readicado su ex pareja, Melisa Tossi, a quien la Justicia resolvió entregarle un botón antipánico y dictar una medida perimetral a Centurión y la madre de éste.

centurion.jpg

Oscar Junior Benítez

junior benitez

El 20 de enero de este año, el ex delantero de Boca, Oscar Junior Benítez, fue detenido e imputado por el delito de violación de domicilio, amenazas, lesiones y resistencia a la autoridad, tras protagonizar un episodio de violencia.

Benítez, de 29 años, golpeó en el rostro a su ex suegro, Juan Carlos Ayala, cuando asistió al domicilio de Rodríguez Peña 681, de la localidad bonaerense de Adrogué, en busca de su hija, que según su padre es víctima de violencia de género pero no había podido formalizar la denuncia.

Benítez reacción cuando los efectivos le pidieron su identificación e intentó agredirlos físicamente, aunque sin producirles lesiones.

Tomó intervención UFI 16 de Lomas de Zamora, que derivó el expediente a la UFI 17 a cargo del fiscal Juan Manuel Baloira, quien dispuso la aprehensión del futbolista.

Benítez fue liberado cinco días después por el juez de garantías de Lomas de Zamora Jorge López.