Bosnia y Herzegovina vs. Qatar por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, el combinado asiático sufrió un golpe aún más contundente: perdió 6 a 0 ante Canadá en Vancouver en un partido marcado por las expulsiones de Homam Ahmed y Assim Madibo. El equipo de Julen Lopetegui había mostrado orden en el debut, pero quedó desmantelado tras quedarse con nueve jugadores.

En ese contexto, ambos seleccionados llegan a Seattle con la necesidad de una reacción inmediata para no quedar al borde de la eliminación. Si gana Bosnia, alcanzará los cuatro puntos y se mantendrá en la pelea por la clasificación, incluso con opciones de mejor tercero dependiendo de otros resultados.

Por su parte, si gana Qatar, también llegaría a cuatro unidades y seguiría con vida en el torneo. En cambio, un empate dejaría a ambos en una situación crítica, con muy pocas chances de avanzar en un torneo donde el margen de error es nulo.

Formaciones de Bosnia y Herzegovina vs. Qatar por el Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Dedic, Mujakic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Memic; Demirovic, Lukic. DT: Sergej Barbarez.

Qatar: Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Laye, Khoukhi, Fathi; Al-Mannai, Gaber; Edmilson Jr, Afif; Abdurisag. DT: Julen Lopetegui.

Horario y televisación