Mundial 2026: impactante banderazo argentino en la previa del duelo ante Austria
El aliento albiceleste se hizo sentir con cánticos, bombos y una fuerte euforia, impulsada por la ilusión de ver otra vez al equipo de Lionel Scaloni.
Miles de hinchas argentinos se concentraron en el centro de Dallas y protagonizaron un imponente banderazo para expresar su apoyo a la Selección Argentina en la previa del duelo ante Austria por el Mundial 2026.
La ciudad norteamericana se vio completamente teñida de celeste y blanco, en una jornada donde los fanáticos coparon las calles con banderas, camisetas y canciones que acompañaron el fervor futbolero de la previa mundialista. El clima fue de auténtica fiesta, con familias, grupos de amigos y seguidores que llegaron desde distintas partes para alentar al equipo.
El movimiento albiceleste estuvo acompañado por cánticos, bombos y una fuerte euforia mundialista, marcada por la ilusión de ver nuevamente al equipo dirigido por Lionel Scaloni disputar una nueva Copa del Mundo. La expectativa crece a medida que se acerca el encuentro, considerado clave para el futuro del conjunto nacional en el torneo.
Con el tema “esta locuraaa, no la traten de entender”, de La T y La M, sonando de fondo, los simpatizantes argentinos que viajaron a Estados Unidos armaron un clima de fiesta con banderas, bombos y cánticos de cancha, copando la ciudad y convirtiendo el centro de Dallas en una verdadera postal mundialista.
Selección Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El conjunto de Lionel Scaloni busca este lunes ratificar su gran debut y sellar el pasaje a 16vos de final con una fecha por disputarse.
Tras el debut con goleada ante Argelia, la Selección Argentina buscará sellar la clasificación a 16vos de final este lunes cuando enfrente a Austria en Dallas, en el marco de la segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
El encuentro se juega desde las 14 horas de la Argentina en Dallas Stadium, con arbitraje de Amin Mohamed y televisación de TyC Sports, Telefe, DSports, Paramount+ y Disney+.
El conjunto de Lionel Scaloni llega embalado tras la goleada, con una actuación histórica de Lionel Messi, pero con algunas dudas respecto a la reacción anímica luego de lo que fue una semana signada por el escándalo en Luzu TV con una fake news sobre la salud de Jorge Messi.
En el plano futbolístico, y si bien el DT no confirmó el equipo, se descarta el cambio de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel, quien tuvo algunas complicaciones físicas. También hay algunas dudas de mitad de cancha en adelante, pero niveles: podrían salir Thiago Almada y Lautaro Martínez para los ingresos de Nicolás González y Julián Álvarez.
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