Mundial 2026: impactante banderazo argentino en la previa del duelo ante Austria

Banderazo argentino 2

Selección Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto de Lionel Scaloni busca este lunes ratificar su gran debut y sellar el pasaje a 16vos de final con una fecha por disputarse.

NO USAR previa argentina vs austria

Tras el debut con goleada ante Argelia, la Selección Argentina buscará sellar la clasificación a 16vos de final este lunes cuando enfrente a Austria en Dallas, en el marco de la segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

El encuentro se juega desde las 14 horas de la Argentina en Dallas Stadium, con arbitraje de Amin Mohamed y televisación de TyC Sports, Telefe, DSports, Paramount+ y Disney+.

El conjunto de Lionel Scaloni llega embalado tras la goleada, con una actuación histórica de Lionel Messi, pero con algunas dudas respecto a la reacción anímica luego de lo que fue una semana signada por el escándalo en Luzu TV con una fake news sobre la salud de Jorge Messi.

En el plano futbolístico, y si bien el DT no confirmó el equipo, se descarta el cambio de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel, quien tuvo algunas complicaciones físicas. También hay algunas dudas de mitad de cancha en adelante, pero niveles: podrían salir Thiago Almada y Lautaro Martínez para los ingresos de Nicolás González y Julián Álvarez.