Las románticas postales de Nacho Lago, figura de Colón, y su novio: "¡Feliz vida, negro! Te amo"
Tras la viralización revelación en vivo, el delantero de Colón, Nacho Lago, compartió dulces fotos junto a su pareja. "Gracias por ser mi compañero", escribió.
El mundo del fútbol argentino sigue conmocionado positivamente por la valiente decisión de Nacho Lago. Luego de presentar a su novio durante una transmisión de streaming partidaria de Colón de Santa Fe, el delantero decidió dar un paso más y compartir postales llenas de amor en sus redes sociales para celebrar una fecha muy especial.
El tierno saludo de Nacho Lago para su novio
El exjugador de Talleres y Almirante Brown, actual figura en el torneo de la Primera Nacional con la camiseta del Sabalero, utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un sentido mensaje a su pareja. Acompañado de dos fotografías que reflejan su felicidad y complicidad, Nacho escribió unas dulces palabras.
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"¡Feliz vida, negro! Te amo", comenzó expresando el futbolista de 23 años en su publicación. Las imágenes elegidas para la ocasión muestran a la pareja sonriente y abrazada, disfrutando de momentos compartidos fuera de la cancha.
Estas románticas postales se suman al emotivo momento vivido la semana pasada, cuando el novio de Nacho lo sorprendió con un video durante un programa partidario del club santafesino. Aquella revelación de 2025 lo convirtió en el primer futbolista profesional argentino en actividad en hablar abiertamente sobre su orientación sexual y su pareja.
El gesto de Nacho Lago sigue cosechando innumerables muestras de afecto y apoyo tanto del mundo del fútbol como de la sociedad en general, marcando un antes y un después en la lucha por la visibilidad y la inclusión en el deporte nacional.
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