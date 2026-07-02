Canadá vs. Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Marruecos viene de eliminar a Países Bajos desde los doce pasos y busca meterse entre los ocho mejores del torneo. Descubrí todos los detalles en la nota.
Canadá y Marruecos juegan este sábado, desde las 14 (hora de Argentina), en Houston, por los octavos de final del Mundial 2026.
Será el primer encuentro de esta instancia y marcará el inicio de la lucha por un lugar entre los ocho mejores del certamen. El partido será televisado por DSports y el ganador avanzará a los cuartos de final, donde se medirá con el vencedor del duelo entre Paraguay y Francia.
El seleccionado canadiense, uno de los anfitriones del torneo, accedió a la fase eliminatoria tras finalizar segundo en el Grupo B, por detrás de Suiza.
En los 16avos de final consiguió un triunfo histórico al derrotar 1 a 0 a Sudáfrica gracias a un agónico gol de Stephen Eustáquio en tiempo de descuento, resultado que le permitió clasificarse por primera vez a los octavos de final de una Copa del Mundo.
Marruecos, por su parte, también fue segundo del Grupo C, detrás de Brasil, y volvió a demostrar que es uno de los seleccionados más competitivos del torneo. En los 16avos protagonizó otro de los grandes batacazos al eliminar a Países Bajos por penales (3-2), luego de igualar 1 a 1 en los 120 minutos.
Los africanos intentarán dar un nuevo paso histórico y regresar a los cuartos de final, instancia que alcanzaron por última vez en Qatar 2022, cuando terminaron haciendo historia al convertirse en la primera selección africana en disputar unas semifinales de un Mundial.
Formaciones de Canadá vs. Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026
Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Millar; Jonathan David, Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.
Marruecos: Bono; Achraf, Issa Diop, Chadi Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari, El Khannouss. DT: Mohamed Ouahbi.
Horario y televisación
- Hora: 14:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Houston
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario