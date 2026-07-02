Canadá vs. Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Los africanos intentarán dar un nuevo paso histórico y regresar a los cuartos de final, instancia que alcanzaron por última vez en Qatar 2022, cuando terminaron haciendo historia al convertirse en la primera selección africana en disputar unas semifinales de un Mundial.

Formaciones de Canadá vs. Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026

Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Millar; Jonathan David, Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.

Marruecos: Bono; Achraf, Issa Diop, Chadi Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari, El Khannouss. DT: Mohamed Ouahbi.

Horario y televisación