Champions League 2025/26: todo lo que tenés que saber sobre el torneo que arranca hoy

Pero la Champions también se nutre de sorpresas. Este año habrá cuatro debutantes: Pafos FC de Chipre, Bodø/Glimt de Noruega, Kairat Almaty de Kazajistán y Union Saint-Gilloise de Bélgica. Cada uno de ellos, con diferentes historias y contextos, llega con la ilusión de desafiar a los gigantes europeos. En sus filas también aparecen varios argentinos, destacando que en total serán 28 los futbolistas del país que participarán en esta edición.

Con figuras consagradas, talentos emergentes y un calendario que promete cruces electrizantes, la Champions 2025/26 se perfila como una edición inolvidable, donde tradición y novedad se darán la mano en busca del mismo objetivo: levantar la Orejona.

champions league medalla.jpg

Los futbolistas argentinos que jugarán la Champions League 25/26

Juan Musso (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Nicolás González (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

(Bayer Leverkusen) Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

(Bayer Leverkusen) Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen)

(Bayer Leverkusen) Nicolás Otamendi (Benfica)

(Benfica) Enzo Barrenechea (Benfica)

(Benfica) Gianluca Prestianni (Benfica)

(Benfica) Aaron Anselmino (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Zaid Romero (Brujas)

(Brujas) Enzo Fernández (Chelsea)

(Chelsea) Alejandro Garnacho (Chelsea)

(Chelsea) Mauro Icardi (Galatasaray)

(Galatasaray) Lautaro Martínez (Inter)

(Inter) Alexis Mac Allister (Liverpool)

(Liverpool) Gerónimo Rulli (Olympique Marsella)

(Olympique Marsella) Leonardo Balerdi (Olympique Marsella)

(Olympique Marsella) Facundo Medina (Olympique Marsella)

(Olympique Marsella) Francisco Ortega (Olympiacos)

(Olympiacos) Santiago Hezze (Olympiacos)

(Olympiacos) Lorenzo Scipioni (Olympiacos)

(Olympiacos) Franco Mastantuono (Real Madrid)

(Real Madrid) Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise)

(Union Saint-Gilloise) Juan Foyth (Villarreal)

(Villarreal) Cristian Romero (Tottenham)