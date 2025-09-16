Inter Miami de Lionel Messi vs. Seattle Sounders, por la MLS: horario, formaciones y TV

Del otro lado, Seattle llega en estado de gracia. El equipo de Washington no pierde hace cinco partidos y mantiene una racha de solo una derrota en sus últimos 16 encuentros. A su solidez defensiva se suma una notable producción ofensiva: marcó 16 goles en la Leagues Cup, donde recibió apenas dos. Parte de este éxito tiene nombre propio: Pedro de la Vega, ex Lanús, que aportó tres tantos y se transformó en pieza clave del ataque, mostrando un nivel que lo posiciona como uno de los grandes talentos jóvenes de la MLS.