Inter Miami de Lionel Messi vs. Seattle Sounders, por la MLS: horario, formaciones y TV
El equipo de Lionel Messi intentará cortar su mala racha y tomarse revancha del conjunto de Washington, que lo derrotó en la final de la Leagues Cup.
El Chase Stadium de Fort Lauderdale será escenario de un duelo con sabor a revancha este martes desde las 20:30. Inter Miami, con Lionel Messi como estandarte y Javier Mascherano en el banco, se enfrenta a Seattle Sounders por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.
El cruce revive la reciente final de la Leagues Cup, donde las Sirenas golearon 3 a 0 a las Garzas, resultado que dejó una herida aún fresca en el equipo del sur de Florida. Las Garzas de Florida no llegan en su mejor momento.
Tras aquella caída en la final, sufrió otra dura derrota ante Charlotte FC, también por 3 a 0. Ahora busca reencontrarse con la victoria, aunque lo hará sin dos jugadores clave: Luis Suárez, sancionado tras un polémico incidente con un asistente en la final, y Tomás Avilés, expulsado en el último compromiso. Estas bajas complican el armado del equipo, que igualmente confía en la magia de Messi y en la capacidad de Mascherano para recomponer el ánimo del plantel.
Del otro lado, Seattle llega en estado de gracia. El equipo de Washington no pierde hace cinco partidos y mantiene una racha de solo una derrota en sus últimos 16 encuentros. A su solidez defensiva se suma una notable producción ofensiva: marcó 16 goles en la Leagues Cup, donde recibió apenas dos. Parte de este éxito tiene nombre propio: Pedro de la Vega, ex Lanús, que aportó tres tantos y se transformó en pieza clave del ataque, mostrando un nivel que lo posiciona como uno de los grandes talentos jóvenes de la MLS.
Para Inter Miami, este partido representa mucho más que tres puntos. Es la oportunidad de demostrar que aún tiene la jerarquía para pelear arriba, dejar atrás un par de semanas turbulentas y recuperar confianza de cara a la recta final de la temporada. Para Seattle, en cambio, es la chance de ratificar su poderío frente al rival al que ya venció en un título reciente.
Inter Miami vs. Seattle Sounders: probables formaciones
- Inter Miami: Oscar Ustari; Ian ray, Noah Allen, Maximiliano Falcon, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Telesco Segovia; Lionel Messi, Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.
- Seattle Sounders: Frei; A. Roldan, Andrade, Ragen, Tolo; Vargas, C. Roldan; Ferreira, Rusnak, Morris; Musovski. DT: Brian Schmetzer.
Inter Miami vs. Seattle Sounders: otros datos
- Hora: 20:30.
- Estadio: Chase Stadium (Miami).
- TV: Apple TV.
