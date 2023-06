El palo de Chiqui Tapia luego del título de Uruguay: "Si Mbappé dijo..."

Por esta razón, el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, aprovechó sus redes sociales y le tiró un palito a Kylian Mbappé, el futbolista de la selección de Francia que había dicho, en la previa del Mundial de Qatar 2022, que “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”.

"Argentina campeón del mundo en mayores. Uruguay campeón sub 20. Brasil campeón sub 17 y olímpico. Pero cómo? Si Mbappe dijo que en sudamérica no había nivel", publicó el presidente de AFA en su cuenta oficial de Twitter.