Clima tenso: choque explosivo entre el Puma Martínez y Bam Rodríguez previo a la pelea

Será una jornada clave: el Puma Martínez quiere hacer historia en el boxeo argentino

La pelea, pactada para disputarse ante 8000 espectadores, pondrá en juego los cinturones AMB, CMB, OMB y THE RING, convirtiéndola en una de las noches más importantes para un púgil argentino en los últimos tiempos. El horario estimado para Argentina será alrededor de las 21, exclusivamente por DAZN.

Puma Martínez y Bam Rodríguez

Con un récord de 18 triunfos -9 de ellos por nocaut-, Martínez llega con confianza pese a los pronósticos que favorecen al texano. Del otro lado, Rodríguez -de solo 25 años- acumula 22 victorias, 15 antes del límite, y aparece en todos los análisis como una de las grandes promesas del pugilismo estadounidense.

No obstante, el Puma celeste y blanco no se deja intimidar: “Muchísimas gracias por el apoyo y el cariño enorme que me dan. Vamos a dejar a la Argentina bien en alto”, expresó. El telón está por levantarse y todo indica que será una batalla inolvidable.