Sorpresa en la Fórmula 1: misterioso cambio de último momento en una escudería

¿El motivo…? Nadie lo sabe, fuera de la escudería y los involucrados directamente. En el paddock mexicano se especula con un problema de salud, pero alguien lo hubiera comunicado oficialmente, el equipo o el propio corredor.

Lo que sí es cierto es que en la FP2 del viernes, Ocon tuvo un fuerte cruce por radio con su ingeniera, Laura Mueller, por la elección de neumáticos, lo que podría haber acelerado su despedida de la Fórmula 1. Pero también es una especulación.

Solo el tiempo dilucidará el actual misterio…