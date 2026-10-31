Sorpresa en la Fórmula 1: misterioso cambio de último momento en una escudería
El Gran Premio de la Ciudad de México fue escenario de una situación hasta ahora inexplicada certeramente: Esteban Ocon es el titular de Haas pero fue reemplazado a último momento. ¿Qué pasó?
En la primera práctica (FP1) del viernes para el Gran Premio de México, fueron diez los “rookies” (pilotos suplentes) de otros tantos equipos que condujeron un monoplaza de Fórmula 1, algo exigido por la FIA y que las escuderías deben cumplir a lo largo del año. Por ejemplo, Franco Colapinto cedió su Alpine al italiano Gabriele Minì.
Otro de los reemplazantes fue el japonés Ryo Hirakawa, quien ocupó el asiento del francés Esteban Ocon en Haas; asiento que, todo hacía suponer, iba a devolver para la práctica de este sábado (FP3) y la clasificación para la carrera del domingo.
Sin embargo, la sorpresa fue total cuando en las últimas horas se supo que Hirakawa no devolvería el monoplaza sino que correría en lugar de Ocon todo el fin de semana; algo sobre lo cual nadie dio explicaciones concretas, ni siquiera el equipo estadounidense.
Vale recordar que Ocon ya tenía confirmada su salida de la escudería para 2027, pero Ayao Komatsu, jefe de equipo de Haas F1 Team, había anunciado que iban a seguir trabajando juntos hasta el final de la temporada en curso.
Es decir, lo programado era que el francés pilotara como titular en Ciudad de México, Sao Paulo, Las Vegas, Catar y Abu Dabi; pero todo hace suponer que Hirakawa, que ya cuenta con 32 años, es el nuevo piloto titular de Haas y que a Ocon ya no lo volveremos a ver al mando de un monoplaza de la máxima categoría.
¿El motivo…? Nadie lo sabe, fuera de la escudería y los involucrados directamente. En el paddock mexicano se especula con un problema de salud, pero alguien lo hubiera comunicado oficialmente, el equipo o el propio corredor.
Lo que sí es cierto es que en la FP2 del viernes, Ocon tuvo un fuerte cruce por radio con su ingeniera, Laura Mueller, por la elección de neumáticos, lo que podría haber acelerado su despedida de la Fórmula 1. Pero también es una especulación.
Solo el tiempo dilucidará el actual misterio…
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario