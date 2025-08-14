Colapso en Corrientes: se desplomó el techo del estadio de Regatas

estadio regatas corrientes 2

En redes sociales, el club emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a la comunidad, informando que permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y que los socios serán notificados cuando puedan reanudarse las actividades. Entre las cancelaciones inmediatas se incluyó un recital de la banda uruguaya Cuarteto de Nos, previsto para el día siguiente.

La Liga Nacional de Básquet y la Asociación de Clubes también hicieron llegar su apoyo institucional y se pusieron a disposición de Regatas. Mientras tanto, la imagen del estadio parcialmente derrumbado impactó en todo el país, recordando que la seguridad en los recintos deportivos es una prioridad que no admite postergaciones.

Embed Cedió el techo del estadio del Club de Regatas Ctes. No hay heridos solo grandes daños materiales @LigaNacional pic.twitter.com/ZcN6SE8niH — Javier Abrigo (@javierabrigo) August 13, 2025