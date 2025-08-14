Colapso en Corrientes: se desplomó el techo del estadio de Regatas
El siniestro ocurrió durante obras de remodelación; no hubo heridos y el gobernador prometió una reconstrucción integral del histórico recinto.
El club Regatas Corrientes vivió una jornada para el olvido cuando, en horas de la siesta de este miércoles, parte de la estructura del techo del estadio José Jorge Contte cedió y provocó también la caída de una de sus paredes laterales. La institución, que compite en la Liga Nacional de Básquet (LNB), suspendió de inmediato todas sus actividades y cerró las puertas de sus instalaciones mientras especialistas evalúan los daños y las posibles causas del incidente.
Según informó el diario local El Litoral, el derrumbe ocurrió en medio de trabajos de remodelación que habían comenzado la semana anterior. Afortunadamente, el accidente se produjo en un momento en el que no había prácticas ni partidos programados, por lo que no se registraron personas lesionadas.
El presidente del club, Eduardo Tassano, confirmó que la estructura, construida en 1971, será reconstruida desde cero y que ingenieros ya están analizando las razones del colapso.
El José Jorge Contte es uno de los estadios más emblemáticos del básquet argentino, con capacidad para 5.500 espectadores y escenario de múltiples eventos deportivos y culturales. La magnitud del daño generó preocupación entre socios y simpatizantes, aunque desde la institución aseguraron que todas las medidas de seguridad fueron adoptadas de inmediato, incluida la evacuación preventiva.
El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, visitó la zona afectada y anunció una inversión significativa para levantar un nuevo techo y reforzar la estructura completa. “Vamos a hacer un estadio a nuevo, con todas las condiciones de seguridad necesarias. Ya nos pusimos manos a la obra”, declaró en diálogo con una emisora local.
En redes sociales, el club emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a la comunidad, informando que permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y que los socios serán notificados cuando puedan reanudarse las actividades. Entre las cancelaciones inmediatas se incluyó un recital de la banda uruguaya Cuarteto de Nos, previsto para el día siguiente.
La Liga Nacional de Básquet y la Asociación de Clubes también hicieron llegar su apoyo institucional y se pusieron a disposición de Regatas. Mientras tanto, la imagen del estadio parcialmente derrumbado impactó en todo el país, recordando que la seguridad en los recintos deportivos es una prioridad que no admite postergaciones.
