El goleador de Colombia le bajó el precio a la victoria de Argentina en la final de la Copa América

Más allá de todos estos merecimientos, un futbolista cafetero fue noticia en las últimas horas tras apuntar contra la Albiceleste y sorprender a todos con sus dichos: "Creo que no tuvimos la suerte necesaria. Ellos la tuvieron y nosotros no. Creo que hicimos mucho mejor partido que Argentina. Ellos tuvieron la suerte, ganaron el torneo, pero no tenemos que lamentarnos. Lo hicimos bien y no es momento de juzgar a nadie", manifestó John Córdoba en una entrevista mano a mano con ESPN Colombia.