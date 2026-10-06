Cómo descargar Mi Telefe para ver GRATIS la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina vs. Benín
La histórica despedida de Lionel Messi frente a la selección de Benín se podrá seguir en vivo y gratis desde cualquier celular con Mi Telefe.
El equipo campeón del mundo vuelve a presentarse ante su público en un duelo histórico frente a Benín, que marcará la gran despedida de Lionel Messi. Para quienes no tengan acceso a un televisor, la mejor opción para seguir todas las acciones en vivo y completamente gratis es descargando la aplicación oficial Mi Telefe.
Cómo descargar Mi Telefe paso a paso
IMPORTANTE: Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO la despedida de Messi de la Selección Argentina ante Benín
Para disfrutar del último partido del capitán con la camiseta Albiceleste desde tu teléfono móvil, Smart TV, PC o tablet de manera legal y sin costo alguno, solo tenés que seguir estos sencillos pasos para instalar la plataforma digital del canal:
- Ingresá a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo (Google Play Store para usuarios de Android o App Store para aquellos con sistema iOS).
- En la barra del buscador, escribí el nombre oficial de la aplicación.
- Presioná el botón de "Instalar" o "Descargar" y esperá a que el proceso finalice.
- Una vez instalada, abrí la aplicación desde tu dispositivo y buscá la pestaña de transmisión EN VIVO o "Directo" en el horario del encuentro para empezar a disfrutar del amistoso.
A qué hora juega la Selección Argentina y por dónde verlo por TV
El histórico amistoso internacional, que marcará el cierre de la brillante carrera de La Pulga en el combinado nacional, está programado para este martes 6 de octubre a las 21:00 horas de la Argentina, y se disputará en Buenos Aires.
Además de la opción de streaming por celular, el evento se podrá seguir en vivo a través de la señal abierta o sintonizando el canal en los distintos proveedores de cable:
- Cablevisión Flow: Canal 10 (SD) y 80.5.
- Telecentro: Canal 12.
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- Movistar TV, Super Canal y TeleRed: Canal 10.
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