Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Caseros
Por los 32vos de final, la "Lepra" mendocina debuta este domingo en su defensa del título de la Copa Argentina 2026.
Independiente Rivadavia, flamante campeón defensor, debuta este domingo ante Estudiantes de Caseros en el marco de los 32vos de final de la Copa Argentina 2026.
El encuentro se disputa desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Único del Parque La Pedrera y se podrá ver por TyC Sports. Cuenta con arbitraje de Sebastían Zunino.
La "Lepra" mendocina da el puntapié inicial a la nueva edición, luego de quedarse con la anterior, en la que venció por penales a Argentinos Juniors en la final para sumar su primer título en Primera División y sacar pasaje a la Copa Libertadores.
En cuanto al plantel, Gonzalo Ríos, Iván Valdez, José Florentín, Juan Manuel Elordi, Emanuel López Riga, Ramiro Macagno, Stefano Moreyra, Diego Crego y Santiago Cena son las altas hasta el momento. Tras su pase caído a River, el futuro de Sebastián Villa es una incógnita, aunque es fuera del club.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Estudiantes por la Copa Argentina
Independiente Rivadavia: El entrenador aun no definió el equipo, se espera que en las próximas horas esté la confirmación oficial. DT: Alfredo Berti.
Estudiantes de Caseros: El entrenador aun no definió el equipo, se espera que en las próximas horas esté la confirmación oficial. DT: Juan Manuel Sara.
Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Estudiantes
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
