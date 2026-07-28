El truco viral para "hackear" El Ídolo: los secretos que descubrieron los jugadores del simulador

En las últimas horas, miles de usuarios comenzaron a compartir en redes sociales una serie de "trucos" y estadísticas ocultas que prometen aumentar las posibilidades de alcanzar el ansiado OVR 99. Aunque los desarrolladores nunca confirmaron oficialmente estos datos, la comunidad asegura haber descifrado buena parte del funcionamiento interno del juego tras cientos de miles de partidas.