El truco viral para "hackear" El Ídolo: los secretos que descubrieron los jugadores del simulador
Mientras "El Ídolo" sigue creciendo en redes, los usuarios comenzaron a compartir una serie de estrategias para aumentar las chances de convertirse en leyenda.
"El Ídolo", el mini juego desarrollado por Potrero que permite crear una carrera futbolística desde el Ascenso hasta Europa, se convirtió en uno de los fenómenos virales del momento.
En las últimas horas, miles de usuarios comenzaron a compartir en redes sociales una serie de "trucos" y estadísticas ocultas que prometen aumentar las posibilidades de alcanzar el ansiado OVR 99. Aunque los desarrolladores nunca confirmaron oficialmente estos datos, la comunidad asegura haber descifrado buena parte del funcionamiento interno del juego tras cientos de miles de partidas.
Entre los descubrimientos más llamativos aparecen los siguientes:
- El OVR máximo es 99. No existe una valoración de 100.
- El club inicial prácticamente no influye: el crecimiento depende de la edad y de la suerte. Empezar en All Boys o en el Manchester City sería exactamente lo mismo.
- El pico de rendimiento se alcanza a los 26 años y, a partir de allí, el OVR comienza a descender.
- La "sustancia misteriosa" es una apuesta casi obligada: según los jugadores, tiene un 75% de probabilidades de otorgar +5 de OVR.
- Si a los 20 años el futbolista no alcanzó un OVR de 75, muchos recomiendan reiniciar la partida. Se estima que apenas una de cada mil carreras logra llegar al 99.
- Los clubes grandes tendrían cerca de un 70% de probabilidades de ganar la liga cada temporada, mientras que los equipos más modestos apenas alcanzarían el 1%.
- Si el OVR del jugador supera en diez puntos o más el requisito del club, las posibilidades de salir campeón se multiplican por 1,6.
- Con un OVR superior a 90 se activaría el denominado "efecto Maradona", una mecánica que mejora la reputación general del equipo.
- Un detalle curioso: la Copa Sudamericana y la Europa League suelen quedar en manos de equipos de segundo orden. Según los usuarios, los clubes más poderosos tendrían prácticamente un 0% de chances de conquistarlas.
Además, algunos fanáticos descubrieron un supuesto "modo debug" oculto que permite recrear las carreras de Diego Maradona y Lionel Messi, aunque quienes lo probaron aseguran que los recorridos no son del todo fieles a la realidad.
Lo cierto es que, mientras la expectativa por EA Sports FC 27 continúa creciendo, "El Ídolo" logró algo que pocos juegos consiguen: transformar simples clics en interminables debates futboleros sobre estadísticas, azar y la posibilidad de convertirse en el próximo ídolo de una generación.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario