Con uno menos casi todo el segundo tiempo, Francia le ganó 2-1 a Brasil
En Massachusetts y por un partido amistoso pensando en el Mundial 2026, los "Galos" volvieron a sacar chapa y se impusieron 2-1.
Francia se impuso 2-1 este jueves ante Brasil en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos, en un partido amistoso internacional de alto vuelto que sirvió para ambos equipos como preparación para el Mundial 2026 que se disputará en Norteamérica.
Kylian Mbappé y Hugo Ekitike fueron los autores de los goles galos tras dos definiciones excelsas, que tuvieron la asistencia de Michael Olise en ambas. Bremer fue el encargado del descuento para la "Canarinha".
El triunfo "galo" toma mayor trascendencia ya que el combinado de Didier Deschamps jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Dayot Upamecano tras la intervención del VAR.
El conjunto sudamericano logró asegurar su clasificación a la Copa del Mundo tras una Eliminatoria exigente, considerada una de las más complejas de su historia reciente. El seleccionado brasileño atravesó un proceso con tres entrenadores en cuatro años y logró estabilidad con la llegada de Carlo Ancelotti, finalizando en el quinto puesto de la tabla de Conmebol con 28 puntos.
Más allá de ese presente irregular, el equipo brasileño siempre aparece como uno de los candidatos en los Mundiales. Con futbolistas como Raphinha, Endrick y Vinícius Juniors en el frente de ataque, intentará volver a conquistar el título tras 24 años.
Por su parte, Francia llegaba con un presente sólido luego de dominar el Grupo D de las Eliminatorias UEFA con 16 puntos sobre 18 posibles, producto de cinco triunfos y un empate frente a Ucrania, Islandia y Azerbaiyán.
El seleccionado dirigido por Didier Deschamps disputará su tercer Mundial consecutivo bajo la conducción del entrenador que fue campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022. El plantel francés cuenta con una amplia variedad de figuras, especialmente en ofensiva, con nombres como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Hugo Ekitike, Bradley Barcola y Marcus Thuram.
Formaciones del encuentro entre Brasil y Francia
- Brasil: Ederson; Wesley, Bremer, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Andrey Santos; Raphinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha y João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.
- Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Desire Doué y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
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