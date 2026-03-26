Con uno menos casi todo el segundo tiempo, Francia le ganó 2-1 a Brasil

Por su parte, Francia llegaba con un presente sólido luego de dominar el Grupo D de las Eliminatorias UEFA con 16 puntos sobre 18 posibles, producto de cinco triunfos y un empate frente a Ucrania, Islandia y Azerbaiyán.

El seleccionado dirigido por Didier Deschamps disputará su tercer Mundial consecutivo bajo la conducción del entrenador que fue campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022. El plantel francés cuenta con una amplia variedad de figuras, especialmente en ofensiva, con nombres como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Hugo Ekitike, Bradley Barcola y Marcus Thuram.

Formaciones del encuentro entre Brasil y Francia