El primer 11 oficial de Lionel Scaloni sin Messi y con varias sorpresas para jugar con Uruguay

Ambos ofrecen características diferentes, por lo que Scaloni deberá decidir qué perfil necesita para acompañar a los futbolistas del Liverpool y el Manchester City.

Nico Paz marcó un golazo para el 2-0 de la Selección Argentina ante Bolivia.

Julián Álvarez y Nicolás Paz, posibles titulares en ataque

En ofensiva, Nico Paz y Julián Álvarez son dos de los nombres que tienen mayores chances de comenzar el encuentro. El mediapunta del Como podría ubicarse detrás del delantero del Atlético de Madrid, aunque también tiene posibilidades de moverse por alguno de los costados.

La tercera plaza del ataque se definiría entre Thiago Almada y Gianluca Prestianni, dos futbolistas con capacidad para generar desequilibrio individual. La ausencia de Lautaro obliga a buscar nuevas alternativas para acompañar a Julián, en un equipo que también deberá afrontar el desafío de jugar sin Lionel Messi.

La posible formación de Argentina vs. Uruguay