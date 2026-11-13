El primer 11 oficial de Lionel Scaloni sin Messi y con varias sorpresas para jugar con Uruguay
La Albiceleste se mide este viernes con la Celeste en La Bombonera, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA, y el entrenador tiene bajas obligadas.
La Selección Argentina prepara su partido frente a Uruguay, que se disputará este viernes 13 de noviembre desde las 20 en La Bombonera. Lionel Scaloni todavía tiene algunas decisiones pendientes para definir el equipo titular, especialmente por las bajas de Cristian "Cuti" Romero y Lautaro Martínez.
Una de las principales incógnitas está en el arco, donde Emiliano "Dibu" Martínez y Gerónimo Rulli compiten por un lugar. El entrenador también analiza alternativas en la última línea y distintas combinaciones para completar el mediocampo y el ataque.
Dibu Martínez o Rulli: la duda en el arco argentino
Dibu Martínez fue convocado a pesar de que continúa recuperándose de la fractura de mandíbula que sufrió en octubre. Su presencia entre los citados no garantiza que pueda estar desde el comienzo. En caso de que el arquero del Aston Villa no llegue en condiciones, Rulli cuenta con grandes posibilidades de ocupar su lugar.
En defensa, Agustín Giay se perfila para jugar como lateral derecho, mientras que Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez formarían la dupla central ante la ausencia de Cuti Romero. La otra disputa está en el sector izquierdo, donde Nicolás Tagliafico y Facundo Medina pelean por la titularidad.
Las alternativas de Scaloni en el mediocampo
En la mitad de la cancha hay dos nombres que aparecen con buenas posibilidades de integrar el equipo: Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. La tercera posición todavía no está definida y tiene dos candidatos: Exequiel Palacios y Valentín Barco.
Ambos ofrecen características diferentes, por lo que Scaloni deberá decidir qué perfil necesita para acompañar a los futbolistas del Liverpool y el Manchester City.
Julián Álvarez y Nicolás Paz, posibles titulares en ataque
En ofensiva, Nico Paz y Julián Álvarez son dos de los nombres que tienen mayores chances de comenzar el encuentro. El mediapunta del Como podría ubicarse detrás del delantero del Atlético de Madrid, aunque también tiene posibilidades de moverse por alguno de los costados.
La tercera plaza del ataque se definiría entre Thiago Almada y Gianluca Prestianni, dos futbolistas con capacidad para generar desequilibrio individual. La ausencia de Lautaro obliga a buscar nuevas alternativas para acompañar a Julián, en un equipo que también deberá afrontar el desafío de jugar sin Lionel Messi.
La posible formación de Argentina vs. Uruguay
- Selección Argentina: Gerónimo Rulli o Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.
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