La Selección Sub-19 empató sobre la hora ante Venezuela y se metió en semis de los Juegos Suramericanos

La clasificación de la Selección Sub 19, el agónico gol de Ramiro Tulián y el cruce con Chile

El desarrollo del encuentro no comenzó de la mejor manera para el equipo conducido por Diego Placente. A los 26 minutos de la primera etapa, una pérdida en la zona media sumada a un desentendimiento en el fondo le permitió a Jesús González poner en ventaja a la Vinotinto. A partir de ese momento, Argentina buscó la igualdad con más empuje y temperamento que claridad futbolística, tropezando contra la solidez defensiva del elenco rival.