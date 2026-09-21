La Selección Sub-19 empató sobre la hora ante Venezuela y se metió en semis de los Juegos Suramericanos
El conjunto dirigido por Diego Placente igualó 1-1 en tiempo de descuento con un golazo del juvenil Ramiro Tulián. Se medirá ante Chile por el pase a la final.
La Selección argentina Sub 19 logró una clasificación heroica en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En un encuentro colmado de dramatismo disputado en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, el combinado nacional empató 1-1 de manera agónica frente a Venezuela y selló su pasaje a las semifinales del certamen continental.
La clasificación de la Selección Sub 19, el agónico gol de Ramiro Tulián y el cruce con Chile
El desarrollo del encuentro no comenzó de la mejor manera para el equipo conducido por Diego Placente. A los 26 minutos de la primera etapa, una pérdida en la zona media sumada a un desentendimiento en el fondo le permitió a Jesús González poner en ventaja a la Vinotinto. A partir de ese momento, Argentina buscó la igualdad con más empuje y temperamento que claridad futbolística, tropezando contra la solidez defensiva del elenco rival.
Sin embargo, los cambios en el complemento terminaron resultando determinantes. Cuando el reloj marcaba el cuarto minuto de adición y el panorama parecía definitivo, apareció Ramiro Tulián. El prometedor volante ofensivo de Belgrano de Córdoba, que había ingresado en la última media hora de juego, sacó un potente zurdazo desde afuera del área que venció la resistencia del arquero Ochoa para desatar la locura en las tribunas.
El punto rescatado sobre la hora le permitió a la Albiceleste quedar como escolta del Grupo B y meterse entre los cuatro mejores del torneo. Pese a las dificultades para plasmar su juego fluido y haber sufrido por momentos el pragmatismo venezolano, el seleccionado mantuvo la cabeza fría en el epílogo y se garantizó la posibilidad de pelear por una medalla.
Sin tiempo para el descanso, el plantel argentino ya pone la mira en el choque de semifinales frente a Chile, pactado para este miércoles en el Coloso del Parque. Con el envión anímico del golazo agónico de Tulián, el entrenador evalúa variantes en el once titular para buscar el boleto a la gran final del certamen.
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