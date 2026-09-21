Así será la camiseta que usará Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina

La camiseta especial de Lionel Messi, el partido de despedida en el Monumental y la venta de entradas

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el astro rosarino mostró los detalles del diseño retro y exclusivo preparado para la ocasión. "Último partido… Una camiseta para toda la vida", escribió el Diez en una publicación que se viralizó en cuestión de segundos. El modelo se destaca por el predominio del color celeste con una franja vertical blanca en el centro, sumado al nombre y el clásico dorsal '10' estampados en un distinguido tono dorado.