Así será la camiseta que usará Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina
El capitán presentó en sus redes el modelo exclusivo que vestirá en su último partido con la camiseta albiceleste en el Monumental. Cuándo comprar las entradas.
La cuenta regresiva para un momento histórico e inevitable ya comenzó. A días de disputar su último partido con la camiseta de la Selección Argentina, Lionel Messi sorprendió a sus millones de seguidores al presentar la indumentaria especial que lucirá en su función de despedida frente a Benín en el Estadio Monumental.
La camiseta especial de Lionel Messi, el partido de despedida en el Monumental y la venta de entradas
A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el astro rosarino mostró los detalles del diseño retro y exclusivo preparado para la ocasión. "Último partido… Una camiseta para toda la vida", escribió el Diez en una publicación que se viralizó en cuestión de segundos. El modelo se destaca por el predominio del color celeste con una franja vertical blanca en el centro, sumado al nombre y el clásico dorsal '10' estampados en un distinguido tono dorado.
El esperado encuentro se llevará a cabo el próximo 6 de octubre en el Estadio Monumental, en lo que será el cierre de la ventana de amistosos internacionales de la fecha FIFA. Para este evento tan emotivo, Lionel Scaloni convocó a gran parte de los campeones del mundo de Qatar 2022, asegurando la presencia de figuras emblemáticas como Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul para acompañar al capitán en su adiós.
Antes de la cita final, la Albiceleste afrontará otros dos compromisos informativos: se medirá ante Bolivia el 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y luego chocará contra Burkina Faso el 3 de octubre en Núñez.
Como era de esperarse, la fiebre por conseguir una ubicación en la noche de despedida del mejor jugador del mundo es total. La AFA confirmó que las entradas se pondrán a la venta este martes 22 de septiembre a partir de las 18:00 a través de la plataforma Deportick, donde se prevé una fila virtual masiva para presenciar una jornada inolvidable que marcará a fuego la historia del fútbol argentino.
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