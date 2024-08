Copa Libertadores y Sudamericana: confirman los árbitros para los octavos de final

Mientras tanto, San Lorenzo vs. Atlético Mineiro tendrá el arbitraje de Gustavo Tejera (Uru) y su colega Esteban Ostojich en Botafogo ante Palmeiras. Wilton Sampaio (Bra) impartirá justicia en Colo Colo-Junior de Barranquilla, su compatriota en Peñarol vs. The Strongest. Sin lugar a dudas que se trata de cruces muy importantes y que pueden definirse por algunos detalles que deberán ser siempre muy claros a la hora de decidir.

Por otra parte, el duelo argentino entre Talleres y River tendrá al colombiano Andrés Rojas como juez principal, con Jhon Perdomo en el VAR, y su par Wilmar Roldan en Flamengo vs. Bolivar.

image.png

Los árbitros para la Copa Sudamericana

Huachipato y Racing estará dirigido por Roberto Pérez; el partido entre Liga de Quito y Lanús tendrá a Juan Benítez como juez principal; Rosario Central vs. Fortaleza será controlado por Alexis Herrera.

Además, Athletico Paranaense y Belgrano estará bajo la mirada de Gery Vargas; y Jesús Valenzuela hará lo propio en el cotejo de Boca-Cruzeiro. El árbitro argentino Nicolás Ramírez impartirá justicia en el partido que se disputarán Libertad y Sportivo Ameliano.

image.png

Con este panorama, el arbitraje sudamericano, que muchas veces está en el centro de todas las criticas, tiene una nueva oportunidad para impartir justicia de la mejor manera de cara a las dos competencias más importantes de este año.

Cabe recordar que, entre las dos competencias, los choques de ida se disputarán entre el martes 13 y el jueves 15 de agosto, en tanto que las revanchas serán entre el martes 20 y el jueves 22.