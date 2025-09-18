Copenhague vs. Bayer Leverkusen, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV
Palacios, Equi Fernández y Echeverri encabezan la ilusión del conjunto alemán en su estreno europeo en tierras danesas.
El Bayer Leverkusen inicia un nuevo camino en la Champions League 2025/26 con una expectativa especial: la presencia de tres argentinos que despiertan atención tanto en Alemania como en Sudamérica. Exequiel Palacios, pieza de equilibrio en el mediocampo; Equi Fernández, flamante refuerzo que llega con hambre de consolidarse en Europa; y Claudio “Diablito” Echeverri, una de las joyas más prometedoras del fútbol argentino.
El estreno no será sencillo. El conjunto dirigido por Kasper Hjulmand visitará al FC Copenhague en el Parken Stadion, un escenario tradicionalmente complejo para los rivales extranjeros. El cuadro danés, que viene de eliminar al Basilea en las rondas previas, se presenta como un adversario incómodo: apuesta por la intensidad, el control del balón y las transiciones rápidas para complicar a sus oponentes. Su referencia ofensiva, Andreas Cornelius, quiere aprovechar esta oportunidad para mostrarse después de superar una larga lesión.
Para Leverkusen, el desafío pasa por reafirmar una identidad que todavía se encuentra en construcción. El club alemán inició la Bundesliga con altibajos, lo que derivó en la salida prematura de Erik ten Hag y la llegada de Hjulmand como nuevo conductor. Aun así, el equipo mostró una reacción en la última fecha con un sólido triunfo 3-1 ante Eintracht Frankfurt, resultado que encendió una luz de esperanza de cara al debut internacional.
En ese contexto, los argentinos adquieren un rol clave. Palacios, campeón del mundo con la Selección, aporta experiencia y temple en un mediocampo que necesita equilibrio. Equi Fernández, tras brillar en Boca, busca hacerse un lugar en la dinámica alemana y consolidar su proyección internacional. Y el “Diablito” Echeverri, apenas en el inicio de su carrera, despierta ilusión por su talento y desparpajo, siendo una carta de desequilibrio para los minutos finales o como revulsivo sorpresa.
La historia entre ambos equipos es escasa: solo se enfrentaron en la fase previa de la Champions 2014/15, con dominio alemán. Sin embargo, el Parken Stadium suele ser un bastión complicado y Copenhague confía en su localía para dar el golpe. El árbitro del encuentro será el esloveno Slavko Vincic, de vasta experiencia en competiciones europeas.
El Leverkusen no aparece en el grupo de favoritos para levantar la Orejona, pero con una plantilla renovada y el aporte sudamericano de sus jóvenes figuras, busca iniciar con el pie derecho y alimentar la ilusión de llegar lejos en la competencia. Para los argentinos, este estreno no solo es un partido de fase de grupos, sino también una vitrina europea para mostrar todo su potencial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario