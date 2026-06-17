Corea del Sur tomó distancia de sus periodistas tras una polémica con Son Heung-min

La medida no implica un bloqueo total a los medios. Corea del Sur continúa participando de las conferencias de prensa reglamentarias, las zonas mixtas obligatorias y las actividades protocolares exigidas por el torneo. Sin embargo, quedó suspendida toda instancia adicional de diálogo que dependiera exclusivamente de la voluntad de los jugadores o del cuerpo técnico.

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La Asociación Coreana de Fútbol también intervino públicamente en el caso. A través de un comunicado, la entidad expresó su preocupación por lo ocurrido y lamentó la repercusión que tuvieron las declaraciones captadas durante la práctica. Además, consideró que la situación generó “conmoción y decepción” dentro de la concentración.

Al mismo tiempo, solicitó a los medios una actitud más responsable durante la cobertura del Mundial y remarcó que uno de sus principales objetivos será proteger a los integrantes del seleccionado para garantizar un ambiente adecuado de trabajo mientras dure la competencia. El episodio llega en un momento particularmente sensible para el equipo.

Corea del Sur viene de comenzar el torneo con una victoria ante República Checa y se prepara para afrontar un compromiso determinante frente a México por el Grupo A. Sin embargo, la polémica instaló una tensión inesperada que amenaza con alterar la armonía interna que el plantel había construido antes del inicio de la Copa del Mundo.