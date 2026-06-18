Costa de Marfil pierde a una de sus figuras en el Mundial 2026: Canadá no permitió su ingreso
El delantero marfileño Elye Wahi quedó imposibilitado de ingresar al país por cuestiones vinculadas a la documentación migratoria. La federación salió a aclarar su situación.
La Selección de Costa de Marfil recibió una noticia inesperada en plena disputa del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Elye Wahi, uno de los delanteros más importantes del equipo africano, no podrá trasladarse a Canadá junto al resto de la delegación debido a inconvenientes relacionados con los permisos necesarios para ingresar al país.
La situación fue confirmada oficialmente por la Federación Marfileña de Fútbol (FIF), que emitió un comunicado para explicar lo sucedido y despejar rumores que comenzaron a circular durante las últimas horas. El problema surgió en la antesala del traslado del seleccionado hacia territorio canadiense, donde el equipo debe afrontar su próximo compromiso mundialista.
Según detalló la entidad, los trámites requeridos para que el atacante pudiera ingresar al país no se completaron dentro de los plazos establecidos, lo que derivó en la imposibilidad de que forme parte del viaje junto a sus compañeros. Como consecuencia, el jugador permanecerá temporalmente en Estados Unidos mientras se intenta encontrar una solución administrativa.
La noticia generó múltiples especulaciones en distintos medios internacionales. Algunas versiones apuntaban a la existencia de procedimientos judiciales o restricciones adicionales que podrían haber influido en la decisión migratoria. Según se supo, el futbolista tiene una causa abierta en Francia por arreglo de partidos vinculado a apuestas.
"Hasta la fecha, la FIF no ha sido oficialmente notificada de ningún procedimiento judicial o administrativo contra Elye Wahi", expresó la federación en el comunicado difundido este miércoles. De esta manera, el organismo buscó desligar el inconveniente migratorio de cualquier otra versión que pudiera afectar la imagen del delantero en medio de una competencia de máxima exposición internacional.
Además de aclarar el contexto, la entidad aprovechó la ocasión para manifestar su respaldo al jugador. Desde la conducción del fútbol marfileño consideran que Wahi sigue siendo una pieza importante dentro de la estructura deportiva de la selección y confían en que la situación podrá resolverse en el corto plazo. "En este período particularmente delicado, la FIF brinda todo su apoyo al jugador y le reafirma su confianza. Elye Wahi sigue siendo un elemento importante de la selección nacional de Costa de Marfil", señaló el organismo.
Mientras se aguarda una definición, el delantero deberá permanecer en territorio estadounidense siguiendo de cerca la participación de sus compañeros en el Mundial. Su ausencia representa un contratiempo significativo para el cuerpo técnico, que pierde una alternativa ofensiva importante en un momento clave del certamen. Por ahora, la federación continúa trabajando junto a las autoridades correspondientes para intentar destrabar la situación y aseguró que informará cualquier novedad oficial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario