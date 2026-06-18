Costa de Marfil pierde a una de sus figuras en el Mundial 2026: Canadá no permitió su ingreso

"Hasta la fecha, la FIF no ha sido oficialmente notificada de ningún procedimiento judicial o administrativo contra Elye Wahi", expresó la federación en el comunicado difundido este miércoles. De esta manera, el organismo buscó desligar el inconveniente migratorio de cualquier otra versión que pudiera afectar la imagen del delantero en medio de una competencia de máxima exposición internacional.

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La FIF apporte des précisions concernant Elye Wahi



La Fédération Ivoirienne de Football a pris connaissance des différents articles et informations publiés dans la journée de ce mercredi 17 juin 2026 concernant l’international ivoirien Elye Wahi.



À ce jour, la… pic.twitter.com/4z2Ah22vHW — Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire (@equipenatciv) June 18, 2026

Además de aclarar el contexto, la entidad aprovechó la ocasión para manifestar su respaldo al jugador. Desde la conducción del fútbol marfileño consideran que Wahi sigue siendo una pieza importante dentro de la estructura deportiva de la selección y confían en que la situación podrá resolverse en el corto plazo. "En este período particularmente delicado, la FIF brinda todo su apoyo al jugador y le reafirma su confianza. Elye Wahi sigue siendo un elemento importante de la selección nacional de Costa de Marfil", señaló el organismo.

Mientras se aguarda una definición, el delantero deberá permanecer en territorio estadounidense siguiendo de cerca la participación de sus compañeros en el Mundial. Su ausencia representa un contratiempo significativo para el cuerpo técnico, que pierde una alternativa ofensiva importante en un momento clave del certamen. Por ahora, la federación continúa trabajando junto a las autoridades correspondientes para intentar destrabar la situación y aseguró que informará cualquier novedad oficial.