Cuándo anuncian los 26 de Lionel Scaloni: fecha tope para la lista de la Selección Argentina del Mundial 2026

Las dudas de Lionel Scaloni y el reglamento del Mundial 2026

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La fecha límite para presentar la nómina es el día sábado, motivo por el cual el entrenador oriundo de Pujato esperará hasta el último momento posible para definir a sus elegidos. Para esta competencia continental, el reglamento de la FIFA es sumamente claro: solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad. Dicho cambio se podrá realizar a más tardar 24 horas antes del primer partido y deberá contar con la aprobación oficial de los servicios médicos del torneo.