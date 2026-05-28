Cuándo anuncian los 26 de Lionel Scaloni: fecha tope para la lista de la Selección Argentina del Mundial 2026
El cuerpo técnico de Lionel Scaloni aguardará hasta el último minuto para confirmar la nómina de la Selección Argentina de cara al inminente Mundial 2026.
El entrenador Lionel Scaloni y todo su cuerpo técnico se encuentran ultimando los detalles de la lista de 26 futbolistas que representarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026. Mientras el resto de los países ya entregó su nómina, el técnico argentino demora el anuncio oficial debido a varios jugadores tocados.
Las dudas de Lionel Scaloni y el reglamento del Mundial 2026
La fecha límite para presentar la nómina es el día sábado, motivo por el cual el entrenador oriundo de Pujato esperará hasta el último momento posible para definir a sus elegidos. Para esta competencia continental, el reglamento de la FIFA es sumamente claro: solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad. Dicho cambio se podrá realizar a más tardar 24 horas antes del primer partido y deberá contar con la aprobación oficial de los servicios médicos del torneo.
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Esta restricción obliga a evaluar en detalle a los futbolistas con distintas dolencias físicas. El lateral derecho es el puesto principal que genera mayores dudas, ya que tanto Gonzalo Montiel como Nahuel Molina arrastran lesiones y serán exigidos en la semana. El caso de "Cachete" parece ser el más complejo debido a sus reiteradas dolencias recientes en River Plate.
A su vez, la defensa presenta complicaciones con Cristian Romero, quien arrastra una lesión ligamentaria en la rodilla derecha desde el mes de abril y ha sumado muy pocos minutos de competencia. Por su parte, Emiliano Martínez (fractura en la mano derecha) y Lionel Messi (fatiga muscular) también integran la enfermería nacional, pero no corren ningún riesgo absoluto y estarán sin dudas en la nómina definitiva.
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