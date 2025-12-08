Cuándo y dónde se juega la final Racing vs. Estudiantes
El fútbol argentino se prepara para conocer, el próximo fin de semana, al campeón del Torneo Clausura 2025. Todos los detalles.
El Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol se encuentra en etapa de definición, y conforme avanzaron los playoffs, quedó confirmada la final que disputarán Racing y Estudiantes, en busca de un nuevo título.
El certamen establecía que los primeros ocho de cada grupo pasarán a octavos de final. Los equipos se cruzarán a partido único, donde el mejor ubicado definió de local en cada instancia previo a la final, que se disputará en cancha neutral, tal cual ocurrió en el Apertura.
De esta manera, el conjunto de Gustavo Costas alcanzó la final del certamen tras eliminar a Boca en la Bombonera con el gol de Maravilla Martínez. Venía de dejar en el camino a River en octavos de final y a Tigre en cuartos.
En tanto, el "Pincha", que había entrado a playoffs por la ventana, sacó a Rosario Central en octavos y Central Córdoba en cuartos, para eliminar a Gimnasia en un clásico histórico por semifinales.
Cuándo y dónde se juega la final del Torneo Clausura 2025
Como el formato del certamen establece que la final sea a partido único, la sede ya estaba determinada: el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro se disputa el sábado 13 de diciembre, desde las 18 horas.
Así fueron los cruces del Torneo Clausura 2025
Octavos de final:
- Boca (1° Zona A) 2 vs. Talleres (8° Zona B) 0
- Vélez (4° B) 0 vs. Argentinos Juniors (5° A) 2
- Lanús (2° B) 0 vs. Tigre (7° A) 1
- Racing (3° A) 3 vs. River (6° B) 2
- Rosario Central (1° B) 0 vs. Estudiantes (8° A) 1
- Central Córdoba (4° A) 2 vs. San Lorenzo (5° B) 1
- Unión de Santa Fe (2° A) 1 vs. Gimnasia (7° B) 2
- Deportivo Riestra 0 (3° B) vs. Barracas Central (6° A) 1
Cuartos de final:
- Boca 1 - Argentinos Juniors 0
- Racing 0 (4) - Tigre 0 (3)
- Central Córdoba 0 - Estudiantes 1
- Barracas Central 0 - Gimnasia 2
Semifinales:
- Boca 0 - Racing 1
- Gimnasia 0 - Estudiantes 1
Final:
Racing vs. Estudiantes de La Plata
