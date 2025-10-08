Curiosa estadística: quiénes son los equipos de la Primera División sin expulsados en 2025
A lo largo del 2025 ya se mostraron más de cien tarjetas rojas, pero dos clubes lograron mantenerse sin sanciones: un dato que genera tanto admiración como sospechas.
El fútbol argentino se caracteriza por su intensidad, su dramatismo y, en muchas ocasiones, su descontrol dentro del campo de juego. Sin embargo, entre los 28 equipos de Primera División, hay dos que sobresalen por una estadística tan llamativa como infrecuente: Rosario Central y Barracas Central son los únicos clubes que no registran expulsados en lo que va de la temporada 2025, sumando tanto el Torneo Apertura como el Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
Hasta el momento, los árbitros mostraron 106 tarjetas rojas en el año, un reflejo de la tensión que domina cada jornada. En ese contexto, la ausencia de expulsiones en estos dos equipos abre distintas lecturas: para algunos es sinónimo de disciplina, concentración y orden táctico; para otros, especialmente los más críticos, podría indicar cierta condescendencia arbitral hacia determinados clubes.
Mientras el Guapo se mantiene a salvo de las sanciones, Vélez aparece como el conjunto con peor registro, acumulando ocho expulsados. Le siguen Estudiantes y Talleres con seis, y más atrás figuran Argentinos Juniors, Belgrano, Newell’s y River con cinco cada uno. En el plano individual, Aarón Facundo Quirós encabeza la lista de jugadores con más expulsiones del año, con tres, seguido por un grupo de futbolistas que repitieron sanción en dos oportunidades, entre ellos Federico Fattori y Joaquín Laso.
Rosario Central y Barracas Central, los únicos dos sin expulsados en 2025
Los árbitros también tienen su propio ranking de severidad: Luis Lobo Medina lidera con doce expulsiones, escoltado por Yael Falcón Pérez (diez) y Fernando Espinoza (nueve). Andrés Merlos, Andrés Gariano y Fernando Echenique completan el top seis de los más estrictos.
En la otra punta del análisis aparece Huracán, el club cuyos rivales sufrieron más expulsiones: doce en total a lo largo del año. Un dato que también abre debate sobre el criterio de los árbitros y las diferencias que aún persisten entre algunos equipos.
Así, mientras el resto del campeonato transita entre rojas y sanciones, el Canalla de Ángel Di María y el equipo de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFa, mantienen un perfil intachable en materia disciplinaria. La pregunta que sobrevuela los debates de café y los programas deportivos es inevitable: ¿se trata de mérito propio o de un beneficio implícito dentro del sistema arbitral argentino?
Todas las tarjetas rojas por equipo en 2025
- Vélez 8
- Estudiantes 6
- Talleres 6
- Argentinos Juniors 5
- Belgrano 5
- Newell's 5
- River 5
- Aldosivi 4
- Defensa y Justicia 4
- Gimnasia 4
- Independiente 4
- Independiente Rivadavia 4
- Instituto 4
- Platense 4
- San Martín (SJ) 4
- Central Córdoba 3
- Deportivo Riestra 3
- Huracán 3
- Lanús 3
- Racing 3
- San Lorenzo 3
- Tigre 3
- Unión 3
- Atlético Tucumán 2
- Banfield 2
- Boca 2
- Godoy Cruz 2
- Sarmiento 2
- Rosario Central 0
- Barracas Central 0
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario