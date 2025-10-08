Curiosa estadística: quiénes son los equipos de la Primera División sin expulsados en 2025

barracas central Foto: X @barracascentral

En la otra punta del análisis aparece Huracán, el club cuyos rivales sufrieron más expulsiones: doce en total a lo largo del año. Un dato que también abre debate sobre el criterio de los árbitros y las diferencias que aún persisten entre algunos equipos.

Así, mientras el resto del campeonato transita entre rojas y sanciones, el Canalla de Ángel Di María y el equipo de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFa, mantienen un perfil intachable en materia disciplinaria. La pregunta que sobrevuela los debates de café y los programas deportivos es inevitable: ¿se trata de mérito propio o de un beneficio implícito dentro del sistema arbitral argentino?

Todas las tarjetas rojas por equipo en 2025

Vélez 8

Estudiantes 6

Talleres 6

Argentinos Juniors 5

Belgrano 5

Newell's 5

River 5

Aldosivi 4

Defensa y Justicia 4

Gimnasia 4

Independiente 4

Independiente Rivadavia 4

Instituto 4

Platense 4

San Martín (SJ) 4

Central Córdoba 3

Deportivo Riestra 3

Huracán 3

Lanús 3

Racing 3

San Lorenzo 3

Tigre 3

Unión 3

Atlético Tucumán 2

Banfield 2

Boca 2

Godoy Cruz 2

Sarmiento 2

Rosario Central 0

Barracas Central 0