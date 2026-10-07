De Catamarca al mundo: la historia detrás del poncho de La Sole en la despedida de Lionel Messi
La prenda artesanal que lució la cantante en el Estadio Monumental y que terminó en manos de la mamá de Agustín Giay es una pieza única de diseño catamarqueño.
La noche de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el Estadio Monumental no solo dejó emociones dentro del campo de juego, sino también perlitas que se volvieron virales en las redes sociales. Una de las grandes protagonistas de la jornada fue Soledad Pastorutti, cuyo poncho patrio se transformó en tendencia tras intercambiarlo con el defensor Agustín Giay.
Sin embargo, detrás de esa prenda icónica hay una historia de tradición artesanal que nació en el interior del país y llegó a los escenarios más importantes del mundo.
El origen de este valioso tejido se remonta al año 2010 en la localidad de Belén, provincia de Catamarca. Sus creadores son los artesanos Ramón Baigorria y Graciela Carrasco, responsables del emprendimiento Rueca Chaky, quienes concibieron la pieza cuando fueron invitados a participar de los festejos oficiales por el Bicentenario de la Revolución de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires. Desde aquel momento, sus creaciones textiles comenzaron a ganar visibilidad a nivel nacional e internacional.
De Catamarca al mundo: la historia detrás del poncho de La Sole en la despedida de Lionel Messi
IMPORTANTE: Se supo dónde terminó el poncho de Soledad Pastorutti que cambió con Agustín Giay en la despedida de Messi
El diseño que lució La Sole en Núñez forma parte de una línea exclusiva de prendas artesanales que vistieron a diversas personalidades de la cultura y el deporte. De hecho, el marcador central Lisandro Martínez también lució uno de estos emblemáticos ponchos durante los festejos con el seleccionado nacional. El prestigio del trabajo de esta familia catamarqueña traspasó las fronteras del país al punto de que una de sus confecciones llegó como obsequio a las manos del Papa Francisco en el Vaticano.
Tras el show musical en el entretiempo del encuentro frente a Benín, la prenda sumó un nuevo capítulo cuando Giay le entregó su camperón oficial del seleccionado a la cantante folclórica para quedarse con el tejido. Horas más tarde, el propio futbolista del Palmeiras reveló en su cuenta de Instagram que le regaló el poncho a su madre, inmortalizando un símbolo del arte catamarqueño en una velada que ya forma parte de la historia grande del fútbol argentino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario