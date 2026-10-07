De Catamarca al mundo: la historia detrás del poncho de La Sole en la despedida de Lionel Messi

El diseño que lució La Sole en Núñez forma parte de una línea exclusiva de prendas artesanales que vistieron a diversas personalidades de la cultura y el deporte. De hecho, el marcador central Lisandro Martínez también lució uno de estos emblemáticos ponchos durante los festejos con el seleccionado nacional. El prestigio del trabajo de esta familia catamarqueña traspasó las fronteras del país al punto de que una de sus confecciones llegó como obsequio a las manos del Papa Francisco en el Vaticano.