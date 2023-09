De Paul, rendido ante Messi: "Es un ejemplo, se perdió el cumpleaños de su hijo para estar con nosotros"

Rodrigo De Paul llegó a los 57 partidos con la selección argentina y es el jugador con más presencias en el ciclo de Lionel Scaloni, pero su devoción por el capitán Lionel Messi no merma y volvió a destacarlo porque "es imposible no depender de él y sigue demostrando su fidelidad con este grupo al venir a Bolivia cuando no estaba para jugar, perdiéndose el cumpleaños de su hijo Mateo".