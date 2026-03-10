Retiro sorpresivo en el fútbol: el francés campeón y subcampeón del mundo que colgó los botines a los 31 años
El ex defensor del Real Madrid y la selección de Francia le puso fin a su exitosa carrera tras una larga racha de problemas físicos. Conocé qué será de su vida.
El mundo del fútbol se vio sorprendido por el anuncio del retiro de Raphaël Varane a los 31 años. El defensor francés, que disputó la final del Mundial de Qatar 2022 con la selección de Francia, decidió ponerle fin a su carrera tras una larga trayectoria en la élite del fútbol internacional.
A través de un mensaje en sus redes sociales, explicó que tomó esta decisión luego de atravesar varios problemas físicos en las últimas temporadas. Las lesiones y el desgaste acumulado terminaron influyendo en su despedida anticipada de las canchas.
Raphael Varane y su paso por el fútbol
Raphaël Varane inició su carrera en el Racing Lens, donde debutó en la primera división de Francia con apenas 17 años. Su nivel llamó rápidamente la atención del Real Madrid, que lo fichó en 2011. En el club español se consolidó como uno de los defensores más destacados del fútbol europeo durante más de una década.
Durante su paso por el equipo madrileño ganó numerosos títulos: tres Ligas de España, dos Supercopas de España y una Copa del Rey. Además, tuvo una etapa internacional brillante al conquistar cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes.
Con la selección de Francia fue campeón del Mundial de Rusia 2018 y volvió a disputar una final en Qatar 2022, donde su equipo cayó ante Argentina por penales. En 2021 se sumó al Manchester United, donde ganó la Copa de la Liga y la FA Cup, y en 2024 firmó con el Como de Italia, aunque una lesión en la rodilla le impidió debutar.
Su vida después del retiro
Luego de anunciar su salida del fútbol profesional, Varane explicó que buscó retirarse en un momento en el que todavía se sentía competitivo, pero entendiendo que su físico ya no respondía como antes. Las lesiones recurrentes en los últimos años fueron determinantes para tomar la decisión.
A pesar de colgar los botines, el ex defensor confirmó que seguirá vinculado al fútbol. Continuará ligado aunque desde otro rol dentro de la estructura del club. En su mensaje de despedida, también agradeció a compañeros, entrenadores, clubes y fanáticos que lo acompañaron a lo largo de su carrera, destacando que más allá de los títulos logrados, se siente orgulloso de todo lo que vivió dentro del fútbol internacional.
