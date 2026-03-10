Retiro sorpresivo en el fútbol: el francés campeón y subcampeón del mundo que colgó los botines a los 31 años

Su vida después del retiro

Luego de anunciar su salida del fútbol profesional, Varane explicó que buscó retirarse en un momento en el que todavía se sentía competitivo, pero entendiendo que su físico ya no respondía como antes. Las lesiones recurrentes en los últimos años fueron determinantes para tomar la decisión.

A pesar de colgar los botines, el ex defensor confirmó que seguirá vinculado al fútbol. Continuará ligado aunque desde otro rol dentro de la estructura del club. En su mensaje de despedida, también agradeció a compañeros, entrenadores, clubes y fanáticos que lo acompañaron a lo largo de su carrera, destacando que más allá de los títulos logrados, se siente orgulloso de todo lo que vivió dentro del fútbol internacional.