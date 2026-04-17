Newell's volvió a ganar en su búsqueda de recuperarse: venció por 3-2 a Unión en Santa Fe

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2045294058029936926&partner=&hide_thread=false ¡¡GOLAZO DE LA LEPRA PARA DARLO VUELTA!! Jerónimo Russo rescató el rebote y la puso contra un palo para anotar el 2-1 de Newell's vs. Unión.



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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2045308839663173820&partner=&hide_thread=false ¡EL COLO APROVECHÓ EL ERROR A LA PERFECCIÓN! Mala entrega de Rodríguez para Mansilla que interceptó Ramírez para meter un golazo y el 3-1 de Newell's vs. Unión.



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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2045311332304527426&partner=&hide_thread=false ¡EL TATENGUE SUEÑA CON EL EMPATE! Lucas Menossi rescató el rebote de Reinatti y anotó el 2-3 de Unión vs. Newell's.



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Unión vs. Newell's: resultado en vivo

Unión vs. Newell's: formaciones

Unión vs. Newell's: otros datos

Hora: 20:30.

20:30. Estadio: 15 de Abril.

15 de Abril. Árbitro: Fernando Espinoza.

Fernando Espinoza. VAR: Yamil Possi.

Yamil Possi. TV: ESPN Premium.

Cómo llegan ambos clubes al duelo

El conjunto santafesino llega con 19 puntos y la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs. Una victoria lo depositaría en 22 unidades, posicionándolo de lleno en la lucha por ingresar entre los ocho mejores del campeonato. Sin embargo, el equipo dirigido por Leonardo Madelón necesita recuperarse tras la derrota 2-1 frente a Estudiantes en La Plata, un resultado que dejó sensaciones encontradas.

En aquel encuentro, el Tatengue había comenzado en ventaja gracias al gol del Chelo Estigarribia, pero no logró sostener el resultado. Pese a la caída, el entrenador llevó tranquilidad y respaldó el trabajo de sus dirigidos: “Les dije que no es mala campaña: la meta es entrar entre los ocho”, aseguró en conferencia de prensa.

Para este compromiso, podría contar nuevamente con Lautaro Vargas, quien regresaría al equipo tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas. Su ingreso sería en lugar de Nicolás Paz, en una variante que busca reforzar el funcionamiento del mediocampo.

Del otro lado, Newell’s llega con la necesidad de seguir sumando para alejarse de la zona baja de la tabla. El equipo conducido por Frank Darío Kudelka atraviesa un momento de crecimiento, con dos triunfos y un empate en sus últimas tres presentaciones, aunque todavía no logra despegarse definitivamente del fondo.

El entrenador se mostró optimista respecto a la evolución del equipo: "Newell's va progresando hacia lo que yo pretendo. No tengo dudas de que estamos en un camino ascendente", afirmó recientemente. Sin embargo, deberá afrontar este partido con bajas importantes.

Matías Cóccaro no será de la partida debido a una molestia en el isquiotibial, mientras que Franco García y Óscar Salomón también quedaron descartados por distintas lesiones. Estas ausencias obligarán a Kudelka a reconfigurar el equipo en un encuentro donde cada punto resulta vital.