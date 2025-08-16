Defensa y Justicia vs. Newell's, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo
La "Lepra" visita al "Halcón" en Florencio Varela, en un choque de equipos que llegan en alza y que buscan ratificar el buen momento.
Defensa y Justicia recibe este domingo a Newell's en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El partido se disputa desde las 14 horas de Argentina en el Estadio Norberto Tito Tomaghello de Florencio Varela y se podrá ver en vivo en ESPN Premium.
Defensa y Justicia llega a este encuentro con un envión, tras su victoria por 1-0 ante Riestra en el interzonal, lo que le permite sumar 7 puntos en el actual Torneo Clausura. Sin embargo, para enfrentar a su exequipo, el entrenador Mariano Soso tendrá una baja sensible: no podrá contar con el delantero Abiel Osorio, autor del gol de la victoria frente al Malevo, quien fue expulsado sobre el final de aquel partido.
Por su parte, Newell's viene de una alegría en la Copa Argentina, donde derrotó 3-2 a Atlético Tucumán en octavos de final y avanzó a cuartos, instancia en la que se medirá con Belgrano. No obstante, en el campeonato local, la "Lepra" acumula tres encuentros sin conocer la victoria, producto de una derrota ante Banfield y empates frente a Aldosivi y Central Córdoba.
En vísperas de un nuevo clásico rosarino, programado para el 23 de agosto a las 17:30, el director técnico Cristian Fabbiani ha tomado la decisión de alinear un equipo con suplentes para este compromiso. Dentro de las novedades, se destaca la titularidad de Saúl Salcedo, quien venía entrenando a contraturno.
Formaciones de Defensa y Justicia vs. Newell's por el Torneo Clausura 2025
Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Alexis Soto; César Pérez, Kevin Gutiérrez, Emanuel Aguilera, Aarón Molinas; Nicolas Stefanelli, Juan Miritello. DT: Mariano Soso.
Newell's: Williams Barlasina; Jherson Mosquera, Saúl Salcedo, Fabián Noguera, Luca Sosa, Alejo Tabares; Valentino Acuña, Gaspar Iñíguez, Martín Fernández, Franco Orozco; Giovani Chiaverano. DT: Cristian Fabbiani.
Dtos de Defensa y Justicia vs. Newell's
- Hora: 14
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Daniel Zamora
- VAR: Salome Di Iorio
- Estadio: Norberto Tomaghello
