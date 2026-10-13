Denuncia contra Gianni Infantino por fraude fiscal: el descargo de la FIFA

Según detalló la investigación, estos ingresos paralelos provenían de la firma responsable de organizar la Copa del Mundo en territorio estadounidense. Mientras que el informe oficial de la FIFA fijaba la remuneración de Infantino en unos 4,27 millones de francos suizos para el ejercicio 2024, un registro presentado ante el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. dejó al descubierto ese ingreso adicional. De esa cifra, más de medio millón de euros se destinó bajo la etiqueta de "otras compensaciones" para saldar el alquiler de una ostentosa mansión frente al mar en Sunset Islands, Miami Beach.