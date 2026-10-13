Denuncia contra Gianni Infantino por fraude fiscal: el descargo de la FIFA
Una investigación periodística británica reveló que el titular del fútbol mundial habría cobrado un sobresueldo no declarado de 1,6 millones de euros para costear una vida de lujo en Miami.
El ambiente en las oficinas centrales del fútbol internacional volvió a subir de temperatura tras una explosiva publicación del diario inglés The Times. El periódico acusó formalmente a Gianni Infantino de haber percibido fondos no declarados por un monto de 1.600.000 euros, los cuales se habrían girado por fuera de su salario oficial registrado para financiar su estadía en Estados Unidos.
Según detalló la investigación, estos ingresos paralelos provenían de la firma responsable de organizar la Copa del Mundo en territorio estadounidense. Mientras que el informe oficial de la FIFA fijaba la remuneración de Infantino en unos 4,27 millones de francos suizos para el ejercicio 2024, un registro presentado ante el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. dejó al descubierto ese ingreso adicional. De esa cifra, más de medio millón de euros se destinó bajo la etiqueta de "otras compensaciones" para saldar el alquiler de una ostentosa mansión frente al mar en Sunset Islands, Miami Beach.
Denuncia contra Gianni Infantino: el escándalo que sacude a la FIFA
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Frente al revuelo generado en la opinión pública, el organismo rector con sede en Zurich salió de inmediato a cruzar las versiones periodísticas a través de un vocero oficial. Desde la entidad remarcaron que no se le abona un segundo sueldo al directivo ítalo-suizo y sostuvieron que todos los ingresos contractuales son fijados de forma transparente por una Subcomisión de Remuneraciones independiente, cumpliendo estrictamente con las regulaciones fiscales de Suiza y Estados Unidos.
El escándalo se suma a un escenario institucional sumamente agitado para el presidente. En el plano político, la UEFA y otras federaciones aliadas mantienen un cruce tenso con la cúpula de la FIFA, impulsado por diferencias en torno a las sanciones disciplinarias y la comercialización del Mundial 2030. Dirigentes e inspectores independientes de gobernanza señalaron que omitir esta clase de beneficios vulnera los estatutos de la entidad, que imponen máxima transparencia financiera a sus autoridades.
Pese a las turbulencias y el fuego cruzado mediático, Infantino se prepara para enfocar la discusión en la próxima reunión del Consejo del organismo y apunta al Congreso fijado para marzo. Allí buscará asegurar las adhesiones necesarias para convalidar su reelección en el cargo, en un proceso donde por ahora figura como el único candidato en carrera.
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