Insólito: fue acusado por robo erróneamente y ahora será nuevo refuerzo de Deportivo Maipú

LA DEFENSA DE FEDERICO RASIC Y EL ENOJO EN SUS REDES SOCIALES

"A través del presente comunicado, me desligo completamente de las falsas notícias publicadas por el Diario Clarín, y por los usuarios de la red social de X -ex Twitter- "Tendencias en Argentina", "@paralyticscachj" y "Canal 12 El Informativo de la Web", en donde, utilizando en forma maliciosa mis datos personales, me imputan la comisión de un hecho delictivo gravísimo, ocasionándome un daño en menoscabo de mi dignidad y reputación", comenzó publicando en su cuenta personal de X.

"Solicito de manera pública la baja de las publicaciones realizadas, como así también, evitar realizar en el futuro declaraciones falsas que perjudiquen mi honor y reputación", agregó.

"Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto por el art. 107 y ss. del Código Penal de la Nación y lo establecido por el art. 52 del Código Civil y Comercial de la Nación, hago saber que, la falsa acusación hacia mi persona con el solo fin de afectar mi dignidad y mi honor publicada por el diario Clarin y los usuarios antes mencionados, motivará el inicio de las acciones penales y civiles correspondientes", concluyó Rasic.