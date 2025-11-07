Por qué Alpine apostó por Franco Colapinto: el proyecto detrás de su llegada a la Fórmula 1

Uno de los factores determinantes fue su potencial y rendimiento: Colapinto completó una temporada de gran nivel, superando a su compañero Pierre Gasly muchos momentos, así como también estando cerca de otros rookies de peso como Gabriel Bortoleto, Andrea Kimi Antonelli y Oliver Bearman, que cuentan con una mejor herramienta para competir. Su consistencia, capacidad de adaptación y ritmo en carrera fueron señales claras de que estaba listo para dar el salto. Los ingenieros destacaron su progresión constante y su habilidad para gestionar la presión en escenarios de alta competencia.