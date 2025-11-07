Por qué Alpine apostó por Franco Colapinto: el proyecto detrás de su llegada a la Fórmula 1
El equipo francés tomó una decisión estratégica que combina talento, proyección y mercado. Qué vio en el piloto argentino y cómo encaja en la renovación del 2026.
Detrás del anuncio que sacudió al automovilismo mundial hay una decisión cuidadosamente planificada. Alpine no eligió a Franco Colapinto solo por su carisma o por el impacto mediático que su llegada genera: lo hizo por convicción deportiva. El equipo francés, que prepara un profundo rediseño para 2026, encontró en el joven argentino el perfil ideal para acompañar su nueva etapa en la Fórmula 1.
La elección no fue un movimiento impulsivo, sino el resultado de una estrategia pensada. La escudería francesa, inmersa en un proceso de reestructuración, encontró en el joven argentino una combinación de talento, madurez y potencial que encaja a la perfección con el proyecto que el equipo quiere consolidar a partir del nuevo reglamento técnico que entrará en vigor el próximo año.
Uno de los factores determinantes fue su potencial y rendimiento: Colapinto completó una temporada de gran nivel, superando a su compañero Pierre Gasly muchos momentos, así como también estando cerca de otros rookies de peso como Gabriel Bortoleto, Andrea Kimi Antonelli y Oliver Bearman, que cuentan con una mejor herramienta para competir. Su consistencia, capacidad de adaptación y ritmo en carrera fueron señales claras de que estaba listo para dar el salto. Los ingenieros destacaron su progresión constante y su habilidad para gestionar la presión en escenarios de alta competencia.
Otro punto clave fue la estrategia a largo plazo del equipo. Con la llegada del nuevo reglamento técnico en 2026, buscan construir una dupla sólida y complementaria que garantice estabilidad en los próximos años. Incorporar a Franco no solo representa una renovación generacional, sino también una inversión a futuro en términos de rendimiento y desarrollo interno.
Esa misma filosofía se refleja en la inversión en el futuro que la marca viene impulsando. Quieren posicionarse como un semillero de talento joven, apostando por pilotos formados dentro de su estructura o asociados a su programa de desarrollo. El corredor albiceleste, con su madurez y disciplina, encarna perfectamente ese perfil.
Además, la escudería ve su llegada como una oportunidad para evaluar talentos en un entorno competitivo real. Tras varios años de resultados irregulares, el equipo decidió renovar su plantel para obtener nuevas referencias sobre rendimiento, comunicación técnica y liderazgo en pista. Finalmente, hay un aspecto económico que no pasó inadvertido: los nuevos patrocinios que acompañan al argentino. Su desembarco atrajo marcas de peso del mercado latinoamericano y argentino, lo que se traduce en un impulso financiero adicional para el equipo.
Las carreras de Franco Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
- 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
- 13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° puesto
- 15- GP de Estados Unidos: terminó en el 17° puesto
- 16- GP de México: terminó en el 16° puesto
Las carreras que faltan en la temporada 2025
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
