David de Gea se va del Manchester United

El mensaje de despedida de David de Gea para los hinchas del Manchester United

"Me gustaría mandar este mensaje de despedida a todos los aficionados del Manchester United. Me gustaría expresar mi gratitud por el amor que me han dado en los últimos doce años. Hemos logrado mucho desde que mi querido Alex Ferguson me trajo a este club. Me ha producido mucho orgullo cada vez que me he puesto esta camiseta y representar a esta institución, la más grande del mundo. Ha sido un periodo inolvidable. Nunca pensé cuando me fui de Madrid que lograríamos todo esto", escribió el español en su cuenta de Instagram.

"Ahora es tiempo de ir a por otro reto. Manchester siempre estará en mi corazón", añadió. De Gea se marcha con 545 partidos disputados en el United y dos Guantes de Oro ganados de la Premier League. Queda libre y podrá negociar con cualquier club.

Hace varias semanas que se habla del interés del Manchester United en Emiliano "Dibu" Martínez, campeón del mundo con la Selección Argentina y de muy buena temporada con el Aston Villa de la Premier League. Pero según informó el periodista especializado en mercado de pases, Fabrizio Romano, los ingleses tienen prácticamente cerrado a André Onana, proveniente del Inter de Milán.