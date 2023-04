Dibu Martínez reveló el truco que le sugirió a Paulo Dybala en la final del Mundial

dybala córdoba penal

"Cuando yo atajara el primer penal, el siguiente tenían que patearlo al medio. Ahí tienen que ver los años de terapia que hice. Nosotros, los arqueros, sabemos que después de que el otro arquero ataje vos tenés que atajar y no queremos quedar como tontos en el medio del arco, menos en la final del mundo, y nos vamos a tirar", aseguró "Dibu" en una entrevista de la que también participó Oriana Sabatini, pareja del propio Dybala. Por supuesto, la "Joya" no dudó a la hora de direccionar su tiro al centro del arco y darle una ventaja a la "Albiceleste" que serviría para los penales posteriores.

Por otro lado, el arquero argentino que fue héroe tanto en las semifinales de la Copa América 2021 como en los cuartos y en la final del Mundial, habló de su particular manera de moverse antes de que un rival patee: "Genero una distracción y no pueden centrarse específicamente a dónde van a patear. Ahí entra el nerviosismo y la ansiedad. Si no lo hiciera, seguramente me convertirían".