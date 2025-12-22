Difundieron el último ranking FIFA del 2025: en qué puesto terminó la Selección Argentina
Se trata de la última actualización del año, que se da a poco de la Finalissima contra España y a meses del Mundial 2026.
La FIFA dio a conocer la actualización definitiva de su ranking de selecciones nacionales para este 2025, confirmando que la Selección Argentina finaliza el año en la segunda posición.
Tras un ciclo de eliminatorias y compromisos oficiales de alta intensidad, el equipo de Lionel Scaloni ratifica su vigencia como potencia mundial, quedando a tan solo un paso de recuperar el primer puesto, justo en la antesala a la Finalissima y el Mundial 2026.
La clasificación de diciembre consolida a la "Albiceleste" en la élite absoluta, reflejando una regularidad envidiable. A pesar de la presión de otras potencias europeas, Argentina mantiene su lugar de privilegio, lo que le asegura llegar al año mundialista de 2026 como una de las cabezas de serie más temidas.
Cómo quedó el ranking FIFA en 2025
La diferencia entre los tres primeros puestos es mínima, lo que demuestra la paridad actual en el fútbol global. La "Scaloneta" se encuentra a menos de cuatro puntos de España, lo que convierte la lucha por el liderazgo en una disputa abierta para los primeros amistosos del próximo año.
En tanto, el resto del selecto grupo de los diez mejores no sufrió alteraciones en este cierre de diciembre. Las potencias tradicionales mantienen su estatus, con Brasil como el único otro representante sudamericano en los puestos de vanguardia.
El top 10 de FIFA en 2025:
- España 1877.18
- Argentina 1873.33
- Francia 1870.
- Inglaterra 1834.12
- Brasil 1760.46
- Portugal 1760.38
- Países Bajos 1756.27
- Bélgica 1730.71
- 9. Alemania 1724.15
- Croacia 1716.88
Este posicionamiento no es solo una cuestión de prestigio, ya que ser el número dos del mundo le otorga a Argentina una ventaja estratégica en los sorteos y una inyección de confianza de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Con un plantel consolidado y un funcionamiento aceitado, el campeón del mundo termina el 2025 demostrando que su hambre de gloria sigue intacta.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario