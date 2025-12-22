Difundieron el último ranking FIFA del 2025: en qué puesto terminó la Selección Argentina

El top 10 de FIFA en 2025:

España 1877.18 Argentina 1873.33 Francia 1870. Inglaterra 1834.12 Brasil 1760.46 Portugal 1760.38 Países Bajos 1756.27 Bélgica 1730.71 9. Alemania 1724.15 Croacia 1716.88

image

Este posicionamiento no es solo una cuestión de prestigio, ya que ser el número dos del mundo le otorga a Argentina una ventaja estratégica en los sorteos y una inyección de confianza de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Con un plantel consolidado y un funcionamiento aceitado, el campeón del mundo termina el 2025 demostrando que su hambre de gloria sigue intacta.