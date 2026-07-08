La reacción de los hinchas y la prensa de Suiza tras la clasificación: "Messi puede retirarse"

Más adelante profundizó esa idea al definir a Argentina como "el mayor desafío posible, además de Francia: la vigente campeona, con su superestrella Lionel Messi". Al mismo tiempo, el medio también recordó que el poderío argentino no depende exclusivamente de su capitán y destacó el funcionamiento colectivo construido por Lionel Scaloni.

En Suiza los hinchas se ilusionan con retirar a Lionel Messi

Las repercusiones también se trasladaron a las redes sociales y a los espacios de participación de los lectores. Allí aparecieron opiniones de todo tipo. Algunos fanáticos dejaron mensajes desafiantes, entre ellos uno que rápidamente se viralizó con la frase "Messi puede retirarse", aunque fueron mayoría quienes prefirieron destacar el enorme nivel del campeón del mundo y la dificultad que representará el compromiso.

El antecedente que no los favorece

Las publicaciones suizas también rescataron un antecedente que permanece muy presente en la memoria futbolística del país. En el Mundial de Brasil 2014, ambos seleccionados se enfrentaron en los octavos de final y Argentina recién logró quebrar la resistencia europea a los 117 minutos gracias a un recordado gol de Ángel Di María.

Doce años después, el escenario será diferente, ya que esta vez estará en juego un lugar entre los cuatro mejores equipos del Mundial. Esa circunstancia alimenta la ilusión de una generación suiza que considera que ya hizo historia, pero que ahora buscará prolongar su sueño frente al vigente campeón.