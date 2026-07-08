La reacción de los hinchas y la prensa de Suiza tras la clasificación: "Messi puede retirarse"
Mientras algunos simpatizantes se animaron a desafiar al campeón del mundo, la mayoría de los medios destacaron la magnitud del rival y el peso del mejor jugador de la historia.
La histórica clasificación de Suiza a los cuartos de final del Mundial 2026 generó una enorme repercusión en el país europeo. Después de eliminar a Colombia en la definición por penales y meterse entre los ocho mejores del certamen por primera vez desde 1954, la euforia por el logro dio paso casi de inmediato a un nuevo desafío: enfrentar a la Selección Argentina, vigente campeona del mundo.
La expectativa por el choque del próximo sábado comenzó apenas terminó la tanda de penales. Tanto los principales medios de comunicación suizos como los hinchas dirigieron rápidamente su atención hacia el equipo de Lionel Scaloni, consciente de que enfrente estará uno de los grandes candidatos a quedarse nuevamente con la Copa del Mundo.
El canal público SRF fue uno de los primeros en reflejar la dimensión del momento. En su cobertura principal celebró la clasificación con un enfático: "¡Suiza está en cuartos de final!", remarcando que el seleccionado nacional volvió a instalarse entre los mejores del mundo luego de más de siete décadas. Sin embargo, el entusiasmo duró apenas unos instantes antes de comenzar a analizar el siguiente compromiso.
El propio medio advirtió que el desafío será de máxima exigencia al señalar que, tras superar un duro partido frente a Colombia, ahora espera "Lionel Messi y Argentina", en un encuentro que aparece como una auténtica prueba de fuego para el conjunto helvético. En una línea similar se expresó el diario 20 Minuten, que calificó la clasificación como un hecho "histórico" y destacó especialmente el rendimiento del arquero Gregor Kobel, una de las grandes figuras de la definición por penales.
El tradicional diario deportivo Blick tampoco ocultó su entusiasmo por el presente de la selección suiza, aunque fue contundente al describir el tamaño del reto que tendrá por delante. "Ahora le espera un gigante del fútbol mundial", tituló al comenzar su análisis del enfrentamiento con la Albiceleste.
Más adelante profundizó esa idea al definir a Argentina como "el mayor desafío posible, además de Francia: la vigente campeona, con su superestrella Lionel Messi". Al mismo tiempo, el medio también recordó que el poderío argentino no depende exclusivamente de su capitán y destacó el funcionamiento colectivo construido por Lionel Scaloni.
En Suiza los hinchas se ilusionan con retirar a Lionel Messi
Las repercusiones también se trasladaron a las redes sociales y a los espacios de participación de los lectores. Allí aparecieron opiniones de todo tipo. Algunos fanáticos dejaron mensajes desafiantes, entre ellos uno que rápidamente se viralizó con la frase "Messi puede retirarse", aunque fueron mayoría quienes prefirieron destacar el enorme nivel del campeón del mundo y la dificultad que representará el compromiso.
El antecedente que no los favorece
Las publicaciones suizas también rescataron un antecedente que permanece muy presente en la memoria futbolística del país. En el Mundial de Brasil 2014, ambos seleccionados se enfrentaron en los octavos de final y Argentina recién logró quebrar la resistencia europea a los 117 minutos gracias a un recordado gol de Ángel Di María.
Doce años después, el escenario será diferente, ya que esta vez estará en juego un lugar entre los cuatro mejores equipos del Mundial. Esa circunstancia alimenta la ilusión de una generación suiza que considera que ya hizo historia, pero que ahora buscará prolongar su sueño frente al vigente campeón.
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