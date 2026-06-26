Fuerte respaldo de Javier Milei a las intervenciones del gobierno de Donald Trump en otros países

Según Milei el secuestro de Nicolás Maduro en una operación militar relámpago de los Estados Unidos en Venezuela golpeó directamente a la línea de flotación de Cuba. "Al encausar a PDVSA le quitaron el financiamiento a Cuba, con lo cual Cuba no puede estar parasitando a Venezuela", explicó. Y señaló que esto acelera el colapso del gobierno de Miguel Díaz-Canel.

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"El comunismo fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además asesinaron a ciento cincuenta millones de seres humanos”, insistió. Entretanto Washington aanza en su política de asedio a Cuba. Impuso un bloqueo de combustible que profundizó la crisis energética en la isla y en junio, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, viajó a La Habana para entregar un ultimátum al tiempo que el Departamento de Justicia formalizó cargos contra el expresidente Raúl Castro. A ello se suma la amenazadora presencia del portaaviones USS Nimitz en el Caribe.