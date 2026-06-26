Fuerte respaldo de Javier Milei a las intervenciones del gobierno de Donald Trump en otros países
Javier Milei destacó las intervenciones militares de los Estados Unidos en Venezuela e Irán y anticipó que "van a acabar con el flagelo de Cuba".
Una vez más, y en la previa de un nuevo viaje a los Estados Unidos, Javier Milei se deshizo en elogios al gobierno de Donald Trump y destacó su más que controvertida política exterior. En ese camino el mandatario libertario anticipó que la caída del régimen cubano merced de las estrategia de asedio de Washington.
Así lo advirtió en una entrevista concedida al periodista de origen cubano que vive en los Estados Unidos, Ismael Cala. Durante la charla Milei insistió en sus críticas al comunismo y anticipó que los Estados Unidos, "así como acabaron con el flagelo de Venezuela, van a acabar con el flagelo de Cuba".
E incluso aseguró que cuando Trump ingrese a La Habana va a poder hacerlo “caminando”. “Cuba se va a terminar cayendo solo”, insistió y destacó la figura del secretario de Estado, Marco Rubio, a quien calificó de ”extraordinario" y “fuera de serie”.
Según Milei el secuestro de Nicolás Maduro en una operación militar relámpago de los Estados Unidos en Venezuela golpeó directamente a la línea de flotación de Cuba. "Al encausar a PDVSA le quitaron el financiamiento a Cuba, con lo cual Cuba no puede estar parasitando a Venezuela", explicó. Y señaló que esto acelera el colapso del gobierno de Miguel Díaz-Canel.
"El comunismo fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además asesinaron a ciento cincuenta millones de seres humanos”, insistió. Entretanto Washington aanza en su política de asedio a Cuba. Impuso un bloqueo de combustible que profundizó la crisis energética en la isla y en junio, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, viajó a La Habana para entregar un ultimátum al tiempo que el Departamento de Justicia formalizó cargos contra el expresidente Raúl Castro. A ello se suma la amenazadora presencia del portaaviones USS Nimitz en el Caribe.
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