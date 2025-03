Ecuador vs Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas: horario, formaciones y TV

La última victoria ante Colombia en Barranquilla por 2-1 fortaleció su confianza y lo perfila como favorito en este duelo. Con figuras como Enner Valencia, Moisés Caicedo y Willian Pacho, la selección dirigida por Sebastián Beccacece buscará hacer respetar su localía.

Por su parte, Venezuela mantiene viva la ilusión de clasificar por primera vez a un Mundial. A pesar de ubicarse en el octavo lugar con 12 puntos, está a solo una unidad de la zona de repechaje, por lo que un buen resultado en Quito podría acercarlo a su objetivo. S

in embargo, el técnico Fernando Batista no podrá contar con tres jugadores clave: Miguel Navarro y Yordan Osorio, quienes están lesionados, y Jon Aramburu, suspendido. No obstante, la Vinotinto confía en la experiencia de futbolistas como Salomón Rondón y Yeferson Soteldo para dar el golpe en territorio ecuatoriano.

Ecuador vs Venezuela: probables formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Félix Torres, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Keny Arroyo, Pedro Vite, Gonzalo Plata; Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Venezuela: Rafael Romo; Christian Makoun, Nahuel Ferraresi, Josua Mejías, Delvin Alfonzo; José Martínez, Tomás Rincón; Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo; Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Ecuador vs Venezuela: otros datos

Hora: 18:00.

18:00. Estadio: Rodrigo Paz Delgado.

Rodrigo Paz Delgado. Árbitro: Ramón Abatti (BRA).

Ramón Abatti (BRA). VAR: Rodolpho Toski (BRA).

Rodolpho Toski (BRA). TV: DSports.