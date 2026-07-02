Rosalía y Penélope Cruz, presentes y sonrientes en el triunfo de España ante Austria

Ya en el complemento, la Roja terminó de inclinar la balanza. A los 20 minutos, Pedro Porro apareció dentro del área y conectó de cabeza para marcar el 2-0, dejando a Austria sin respuestas. Cuando el encuentro llegaba a su final, nuevamente apareció Oyarzabal, que a los 44 minutos del segundo tiempo selló su doblete y el 3-0 definitivo para cerrar una actuación contundente.

Con esta victoria, España se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al ganador del duelo entre Portugal y Croacia. El partido se disputará el próximo lunes en Dallas, donde la Roja buscará dar un nuevo paso rumbo al objetivo de volver a pelear por el título mundial.