Rosalía y Penélope Cruz, presentes y sonrientes en el triunfo de España ante Austria
La admirada cantante y la consagrada actriz saludaron a los presentes y bailaron al ritmo de la goleada del país ibérico ante los austríacos.
El SoFi Stadium de Los Ángeles fue testigo este jueves de un contundente triunfo de la Selección Española, que se impuso por 3-0 ante Austria para sellar su pase a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro contó con un fuerte apoyo desde las tribunas, destacando la presencia de Rosalía y Penélope Cruz.
Más allá de sus cálidos saludos a la hinchada y su semblante triunfal, lo llamativo fue que, durante uno de los tantos de la Roja, los parlantes del SoFi Stadium hicieron sonar un tema de Rosalía, momento exacto en el que las cámaras de la transmisión oficial la enfocaron festejando el gol con una enorme sonrisa.
El protagonismo de las estrellas españolas continuó tras el pitazo final. Luego de consolidarse la aplastante victoria, la señal internacional volvió a buscar a la cantante, quien se fundió en un eufórico festejo junto a Penélope Cruz, celebrando a puro abrazo la clasificación de su selección a los octavos de final del Mundial 2026.
Cómo fue el triunfo de España sobre Austria que presenciaron Rosalía y Penélope Cruz
España no dejó lugar para las sorpresas y derrotó con autoridad por 3-0 a Austria para meterse en los octavos de final del Mundial 2026. Con una sólida actuación colectiva y un doblete de Mikel Oyarzabal, el equipo de Luis de la Fuente ratificó su candidatura.
La selección española impuso condiciones desde el inicio y encontró la ventaja a los 36 minutos del primer tiempo, cuando Marc Cucurella envió un preciso centro desde la izquierda y Mikel Oyarzabal definió de gran manera para establecer el 1-0.
Ya en el complemento, la Roja terminó de inclinar la balanza. A los 20 minutos, Pedro Porro apareció dentro del área y conectó de cabeza para marcar el 2-0, dejando a Austria sin respuestas. Cuando el encuentro llegaba a su final, nuevamente apareció Oyarzabal, que a los 44 minutos del segundo tiempo selló su doblete y el 3-0 definitivo para cerrar una actuación contundente.
Con esta victoria, España se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al ganador del duelo entre Portugal y Croacia. El partido se disputará el próximo lunes en Dallas, donde la Roja buscará dar un nuevo paso rumbo al objetivo de volver a pelear por el título mundial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario