¿Qué dijo Lilia Lemoine sobre la polémica por la bandera de Malvinas en el Mundial 2026?
La diputada nacional cuestionó a la Vicepresidenta luego de la repercusión internacional que tuvo el festejo de la Selección Argentina con una bandera representativa.
La celebración de la Selección Argentina tras la clasificación a la final del Mundial 2026 continúa generando repercusiones que exceden el ámbito deportivo. Luego de que el Reino Unido reclamara a la FIFA una investigación por la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" que exhibieron los futbolistas tras eliminar a Inglaterra, la polémica se trasladó al plano político y provocó un fuerte cruce dentro del oficialismo.
La protagonista esta vez fue la diputada nacional Lilia Lemoine, quien utilizó sus redes sociales para lanzar un durísimo mensaje contra la vicepresidenta Victoria Villarruel. El descargo llegó después de que distintos medios internacionales reflejaran publicaciones realizadas por la titular del Senado en respaldo al gesto de los jugadores argentinos.
En un extenso posteo, la referente de La Libertad Avanza (LLA) manifestó su preocupación por las posibles consecuencias que pudiera tener la situación para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y responsabilizó directamente a Villarruel por una eventual escalada del conflicto.
Lilia Lemoine apuntó con dureza contra Victoria Villarruel por la polémica de la bandera de Malvinas
"Esperemos que no pase más allá de la penalización económica... pero he visto en medios extranjeros que se habla del tuit de la vicepresidente arengando la conducta. Si pasa a mayores es CULPA DE ELLA... que por hacer POPULISMO NAZIONALISTA embarra todo", escribió la legisladora.
En el mismo mensaje, sostuvo que existe una diferencia entre las expresiones de los hinchas y las manifestaciones institucionales realizadas por una autoridad nacional. "Una cosa es la cancha, la calle y otra la vicepresidencia", afirmó.
También recordó la controversia diplomática que se produjo durante la Copa América 2024 a raíz de publicaciones vinculadas a Francia y aseguró que aquella situación había sido desactivada por Karina Milei. "Lo hizo con Francia generando un conflicto diplomático que en su momento logró apaciguar Karina Milei, que se tuvo que bancar que la bardearan gratis", expresó.
La diputada fue todavía más lejos y acusó a Villarruel de utilizar este tipo de episodios con un objetivo político interno: "Con el culo sentado en una silla, Doña Chicana, para ver si logra que más kukas le digan cipayo al Presidente, le genera un conflicto a la Selección Nacional", escribió. El mensaje concluyó con un fuerte insulto dirigido a la vicepresidenta: "Gorda egoísta y ridícula".
La polémica se originó después de la histórica victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Tras el pitazo final, varios futbolistas celebraron junto a una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", una imagen que rápidamente recorrió el mundo por el fuerte simbolismo que implicaba en el contexto de un triunfo frente al seleccionado inglés.
Según explicaron posteriormente algunos integrantes del plantel, la bandera no había sido preparada por los jugadores, sino que fue arrojada desde una de las tribunas por los hinchas argentinos presentes en el estadio y luego recogida durante los festejos. Sin embargo, la escena generó repercusión inmediata en el Reino Unido. Diversos medios británicos cuestionaron el gesto y, posteriormente, autoridades del gobierno británico reclamaron a la FIFA que investigara lo ocurrido durante la celebración.
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