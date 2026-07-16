¿Qué dijo Lilia Lemoine sobre la polémica por la bandera de Malvinas en el Mundial 2026?

También recordó la controversia diplomática que se produjo durante la Copa América 2024 a raíz de publicaciones vinculadas a Francia y aseguró que aquella situación había sido desactivada por Karina Milei. "Lo hizo con Francia generando un conflicto diplomático que en su momento logró apaciguar Karina Milei, que se tuvo que bancar que la bardearan gratis", expresó.

La diputada fue todavía más lejos y acusó a Villarruel de utilizar este tipo de episodios con un objetivo político interno: "Con el culo sentado en una silla, Doña Chicana, para ver si logra que más kukas le digan cipayo al Presidente, le genera un conflicto a la Selección Nacional", escribió. El mensaje concluyó con un fuerte insulto dirigido a la vicepresidenta: "Gorda egoísta y ridícula".

La polémica se originó después de la histórica victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Tras el pitazo final, varios futbolistas celebraron junto a una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", una imagen que rápidamente recorrió el mundo por el fuerte simbolismo que implicaba en el contexto de un triunfo frente al seleccionado inglés.

Según explicaron posteriormente algunos integrantes del plantel, la bandera no había sido preparada por los jugadores, sino que fue arrojada desde una de las tribunas por los hinchas argentinos presentes en el estadio y luego recogida durante los festejos. Sin embargo, la escena generó repercusión inmediata en el Reino Unido. Diversos medios británicos cuestionaron el gesto y, posteriormente, autoridades del gobierno británico reclamaron a la FIFA que investigara lo ocurrido durante la celebración.