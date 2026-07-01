El ciclo de Beccacece llegó a su fin en Ecuador tras la eliminación: "No tengo reproches"
El entrenador argentino confirmó que no continuará al frente de la selección ecuatoriana luego de la derrota frente a México en los 16avos de final del Mundial 2026.
La derrota por 2-0 frente a México en los 16avos de final del Mundial 2026 marcó el final de la etapa de Sebastián Beccacece como entrenador de la Selección de Ecuador. Aunque la posibilidad de su salida ya estaba instalada en la previa del encuentro debido a que su vínculo finalizaba con la participación mundialista, la eliminación terminó de confirmar el cierre de un proceso que se extendió durante dos años y medio y que dejó sensaciones encontradas para la Tri.
Después del partido hubo una larga espera antes de que el entrenador argentino apareciera ante la prensa. Durante casi dos horas permaneció reunido con los futbolistas y los principales dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), en un encuentro que sirvió para ponerle punto final a un ciclo que tuvo momentos muy positivos, especialmente durante las Eliminatorias, pero que no logró alcanzar el objetivo de avanzar más lejos en la Copa del Mundo.
Con evidente emoción, Beccacece explicó que el contrato concluía con el final del torneo y reconoció que no pudieron cumplir la meta que se habían propuesto: “Nuestro contrato finalizaba cuando terminaba el Mundial, y el Mundial finalizó hoy para nosotros. No pudimos cumplir con las hazañas que prometimos, de hacer nuestro mejor Mundial. Fue muy doloroso no conseguirlo con este grupo tan unido. No es lo que habíamos imaginado, me hubiese gustado seguir con un partido más. Los resultados son los que mandan, me toca despedirme de una familia hermosa, pero con mucha gratitud, tranquilidad y paz interior de que hemos dado todo”, expresó en declaraciones a DSports.
Más adelante, el exentrenador de Defensa y Justicia e Independiente realizó un análisis de todo su trabajo al frente de la selección ecuatoriana. Si bien valoró que el equipo consiguió mejorar la actuación realizada en la Copa del Mundo anterior, reconoció que el objetivo era mucho más ambicioso: “Se mejoró lo del Mundial pasado, pero queríamos hacer algo más, un mejor Mundial, pasar otro partido y no lo pudimos hacer, y corresponde retirarnos de un lugar que queremos mucho. Son las reglas del juego. Y lo que pasó en el vestuario recién fue algo conmovedor, nos llevamos respeto y admiración, y eso alivia un poco el dolor de no darle una alegría al pueblo ecuatoriano”.
Beccacece también destacó el crecimiento del grupo durante su gestión y recordó el trabajo realizado desde su llegada: “Lo que dejamos es lo que pasó acá en el vestuario. Un camino de dos años y medio trabajando sin parar, entrenándonos al máximo, con mucha honestidad y mucha transparencia. Con mucho debutante en el Mundial, en la selección, con grandes resultados en la clasificatoria y en la preparatoria. Y con un Mundial en el que hicimos una fase de grupos increíble".
Sin embargo, lamentó el bajo rendimiento mostrado frente a México, partido que terminó definiendo la eliminación: “Hoy, creo que el primer tiempo no estuvo a la altura de lo que fue el proceso y eso hace que hoy nos tengamos que ir con esta tristeza. Perdimos bien. Un mal día arruina un proceso extraordinario”.
En el tramo final de la conferencia, el director técnico insistió en que se marcha sin resentimientos y profundamente agradecido por la oportunidad de dirigir al seleccionado ecuatoriano: “Agradecido a todo lo que fue esta aventura, este viaje. A los futbolistas, el país. No tengo reproches”. Además, resaltó el cambio de mentalidad que observó desde su llegada y se mostró optimista respecto del futuro de la Tri.
Su ciclo concluyó con 24 encuentros dirigidos, un registro de nueve victorias, doce empates y apenas tres derrotas, además de un destacado segundo puesto en las Eliminatorias sudamericanas, únicamente por detrás de Argentina.
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