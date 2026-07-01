El ciclo de Beccacece llegó a su fin en Ecuador tras la eliminación: "No tengo reproches"

Sin embargo, lamentó el bajo rendimiento mostrado frente a México, partido que terminó definiendo la eliminación: “Hoy, creo que el primer tiempo no estuvo a la altura de lo que fue el proceso y eso hace que hoy nos tengamos que ir con esta tristeza. Perdimos bien. Un mal día arruina un proceso extraordinario”.

En el tramo final de la conferencia, el director técnico insistió en que se marcha sin resentimientos y profundamente agradecido por la oportunidad de dirigir al seleccionado ecuatoriano: “Agradecido a todo lo que fue esta aventura, este viaje. A los futbolistas, el país. No tengo reproches”. Además, resaltó el cambio de mentalidad que observó desde su llegada y se mostró optimista respecto del futuro de la Tri.

Su ciclo concluyó con 24 encuentros dirigidos, un registro de nueve victorias, doce empates y apenas tres derrotas, además de un destacado segundo puesto en las Eliminatorias sudamericanas, únicamente por detrás de Argentina.