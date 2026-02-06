El delantero argentino que Bolivia quiere sumar para un partido histórico

Mientras la selección de Bolivia afina los últimos detalles para afrontar uno de los encuentros más determinantes de su historia reciente, un apellido del ascenso argentino empezó a circular con fuerza en el entorno del combinado nacional. La Verde se medirá ante Surinam en México por el primer cruce del repechaje mundialista, con la ilusión intacta de volver a una Copa del Mundo después de 32 años, y en ese contexto el cuerpo técnico ya piensa en alternativas para potenciar un plantel que llega con serios problemas de eficacia ofensiva.