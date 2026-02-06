El delantero argentino que Bolivia quiere sumar para un partido histórico
Un nombre inesperado aparece en el radar del seleccionado altiplánico en plena crisis de gol y a días de un duelo clave rumbo al Mundial.
Mientras la selección de Bolivia afina los últimos detalles para afrontar uno de los encuentros más determinantes de su historia reciente, un apellido del ascenso argentino empezó a circular con fuerza en el entorno del combinado nacional. La Verde se medirá ante Surinam en México por el primer cruce del repechaje mundialista, con la ilusión intacta de volver a una Copa del Mundo después de 32 años, y en ese contexto el cuerpo técnico ya piensa en alternativas para potenciar un plantel que llega con serios problemas de eficacia ofensiva.
El propio entrenador Óscar Villegas blanqueó el interés en una charla con TyC Sports y reveló que existen gestiones en marcha para incorporar a Braian Guille, atacante de Olimpo de Bahía Blanca, nacido en Olavarría y con raíces bolivianas. El futbolista, que durante 2025 tuvo participación en la Liga Profesional con Deportivo Riestra, aparece como una opción concreta dentro de un proceso de nacionalización que podría abrirle la puerta a una citación en el corto plazo, justo cuando el seleccionado más necesita variantes en ataque.
De concretarse su convocatoria, Guille pasaría a integrar la lista de futbolistas nacidos fuera de Bolivia que fueron tenidos en cuenta durante el ciclo de Villegas. Antes ya habían sido parte Juan Godoy, paraguayo de nacimiento, y Máximo Mamani, argentino y con ficha perteneciente a Vélez, en una política que apunta a ampliar el universo de jugadores disponibles para una selección que busca dar un salto competitivo en un momento límite.
La confirmación del interés por el delantero se da en medio de una racha muy floja de la Verde frente al arco rival. En los seis partidos más recientes, el equipo apenas logró marcar un gol, ante Panamá, un dato que encendió las alarmas puertas adentro justo antes de un cruce que puede marcar el rumbo de toda una generación. La falta de contundencia llevó incluso a que circularan versiones sobre un posible regreso de un histórico.
