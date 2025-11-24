Santiago Sosa será titular ante River a menos de un mes de su operación: qué deberá usar

Normalmente, la recuperación total de una intervención quirúrgica de este tipo demanda entre dos y tres meses. El uso de la máscara no solo permite adelantar la vuelta al campo de juego, sino que también protege al jugador de posibles golpes en el rostro y reduce el riesgo de una recaída. Para Sosa, la protección será determinante: le permitirá competir sin temor al contacto y mantener su rol en el mediocampo, considerado una de las armas más importantes de Racing en la estructura que propone Costas.