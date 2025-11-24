Santiago Sosa será titular ante River a menos de un mes de su operación: qué deberá usar
Tras 28 días de su operación en el seno maxilar, el volante será titular en la Academia ante River y jugará con una máscara protectora.
A 28 días de haber sido operado por la fractura del seno maxilar superior derecho, Santiago Sosa recibió el alta médica y será titular este lunes en Racing ante River por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El volante, una de las piezas fundamentales del equipo, usará una máscara protectora para poder jugar sin riesgos y fortalecer el orden táctico del equipo de Gustavo Costas.
El capitán académico entrenó toda la semana a la par del plantel, habló con el entrenador y finalmente recibió el alta médica luego de ser operado a fines de octubre tras sufrir la fractura del seno maxilar superior derecho. Su retorno es fundamental desde lo futbolístico, especialmente por el orden que aporta en una nueva edición del clásico más añejo del país. Sin embargo, las condiciones no serán las ideales: deberá utilizar una máscara protectora para evitar cualquier complicación en la zona operada.
Normalmente, la recuperación total de una intervención quirúrgica de este tipo demanda entre dos y tres meses. El uso de la máscara no solo permite adelantar la vuelta al campo de juego, sino que también protege al jugador de posibles golpes en el rostro y reduce el riesgo de una recaída. Para Sosa, la protección será determinante: le permitirá competir sin temor al contacto y mantener su rol en el mediocampo, considerado una de las armas más importantes de Racing en la estructura que propone Costas.
Las bajas que arrastra Racing
El regreso anticipado de Sosa toma aún más relevancia por la lista de lesionados que afecta al equipo académico:
Elías Torres: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
Luciano Vietto: desgarro en el sóleo derecho.
Marcos Rojo: desgarro en el sóleo izquierdo.
Con varias ausencias sensibles, la presencia del capitán se vuelve un factor determinante para enfrentar a River, en un duelo que podría marcar el cierre de un tramo clave de la temporada para Racing.
