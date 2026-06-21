El festejo de Máxima Zorreguieta con los jugadores de Curazao tras histórico empate ante Ecuador
Las imágenes de la reina de los Países Bajos bailando junto a los futbolistas del conjunto caribeño en el vestuario rápidamente se viralizaron en las redes sociales.
Maxima Zorreguieta fue una de las protagonistas inesperadas de la jornada del Mundial 2026, al sumarse junto a su esposo a los festejos de la selección de Curazao tras el histórico empate sin goles frente a Ecuador.
Junto al rey Guillermo Alejandro, la monarca visitó al plantel caribeño en el vestuario del Arrowhead Stadium de Kansas City para felicitarlos por el resultado obtenido en su primera participación en una Copa del Mundo.
La Federación de Fútbol de Curazao compartió el momento a través de sus redes sociales bajo el mensaje "Celebración real con el Rey y la Reina". En el video se puede observar a los reyes de Países Bajos con la camiseta azul del seleccionado y su nombre estampado en la espalda mientras saluda a jugadores y miembros del cuerpo técnico antes de sumarse a los festejos.
La presencia de Maxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro en Kansas City fue el cierre de una intensa jornada mundialista, ya que horas antes habían asistido en Houston, junto a su hija Ariane, al triunfo de Países Bajos por 5-1 sobre Suecia.
Tras ese encuentro, viajaron para acompañar a Curazao, territorio autónomo que forma parte del Reino de los Países Bajos, en un partido clave para sus aspiraciones de clasificación.
El empate ante Ecuador permitió que el conjunto dirigido por Dick Advocaat mantenga intactas sus chances de avanzar a la siguiente ronda y desató una celebración que tuvo como invitados de lujo a los máximos representantes de la monarquía neerlandesa.
Países Bajos goleó a Suecia y lídera el Grupo F en el Mundial 2026
Países Bajos tuvo una actuación contundente y derrotó 5-1 a Suecia en Houston para quedar en lo más alto del Grupo F del Mundial 2026 con cuatro puntos.
La Naranja golpeó rápido con dos goles de Brian Brobbey en los primeros minutos y dominó el encuentro a partir de la posesión y el control del juego. Suecia nunca logró acomodarse en defensa y sufrió los constantes ataques del equipo dirigido por Ronald Koeman.
En el segundo tiempo, Cody Gakpo amplió la diferencia con dos tantos más y dejó el partido prácticamente sentenciado. Anthony Elanga descontó para los suecos a los 55 minutos, pero Crysencio Summerville apareció sobre el final para sellar el 5-1 definitivo.
Con este resultado, Países Bajos quedó como líder del grupo con cuatro unidades tras el empate ante Japón en el debut, mientras que Suecia suma tres puntos luego de su goleada frente a Túnez. La última fecha definirá las posiciones: Holanda enfrentará a Túnez y Japón jugará ante Suecia el próximo jueves 25 de junio.
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