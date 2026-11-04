"Para tanto dolor, es suficiente una víctima": el mensaje de Valdano tras la muerte de De Miguel
El campeón del mundo con Argentina en 1986 publicó una reflexión sobre la tragedia que conmocionó al fútbol español y cuestionó los ataques contra el arquero de Andorra
La muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife que falleció a los 30 años después de sufrir un fuerte impacto en el pecho durante un partido ante FC Andorra, sigue generando repercusiones en el fútbol internacional. En medio de las acusaciones y los mensajes de odio dirigidos contra Jesús Owono, arquero involucrado en el episodio, Jorge Valdano compartió una profunda reflexión y pidió evitar la búsqueda de responsables antes de tiempo.
El exfutbolista y entrenador argentino, que dirigió al Tenerife entre 1992 y 1994, escribió una columna en el diario El País en la que hizo hincapié en lo imprevisible que puede resultar una situación dentro de un campo de juego.
La reflexión de Valdano tras la muerte del futbolista del Tenerife
Valdano comenzó su análisis con un mensaje sobre la dificultad que tienen las personas para aceptar que una tragedia puede ocurrir sin que necesariamente exista una intención de provocar daño. "Nadie y en ningún lugar está a salvo de un accidente. Quizás, nuestra incapacidad para explicar el azar nos mueva a buscar culpables. Nos cuesta admitir que una desgracia de esta magnitud no tenga un responsable", escribió.
Luego se refirió específicamente a la jugada que terminó con el fallecimiento de De Miguel, quien recibió un rodillazo de Owono cuando ambos futbolistas fueron en busca de la pelota. "Un choque de alguien que busca el balón contra alguien que, previendo un choque, intenta defenderse, es parte de la imprevisibilidad del fútbol", agregó el campeón del mundo en México 1986.
Su mensaje tuvo un cierre contundente, en el que pidió dejar de lado los señalamientos contra el arquero ecuatoguineano: "Una acción urgente e inocente a la que las consecuencias vuelven trágicas. La vida está llena de ellas. El fútbol no, y por eso nuestro desconcierto. No busquemos culpables. Para tanto dolor, es suficiente con una víctima", concluyó.
Los ataques contra Owono y el pedido de Luis Enrique
Después del fallecimiento de De Miguel, Owono recibió una gran cantidad de insultos y acusaciones en las redes sociales. La situación fue tan grave que el arquero decidió cerrar sus cuentas para evitar seguir expuesto a los mensajes.
En ese contexto, Valdano no fue el único que pidió consideración por el futbolista de Andorra. Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), también se refirió al episodio después de la victoria de su equipo por 6-0 ante Villarreal en la Champions League.
"Es una situación muy desagradable para todos. Además, estas cosas inesperadas son muy tristes y nos afectan a todos claramente: a la familia del jugador que fallece, pero también hay que pensar en el propio jugador que comete la acción, en su familia, en lo que están sufriendo y lo que están pasando. En la del fallecido, mucho más, por supuesto", expresó.
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