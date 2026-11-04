"Para tanto dolor, es suficiente una víctima": el mensaje de Valdano tras la muerte de De Miguel

Los ataques contra Owono y el pedido de Luis Enrique

Después del fallecimiento de De Miguel, Owono recibió una gran cantidad de insultos y acusaciones en las redes sociales. La situación fue tan grave que el arquero decidió cerrar sus cuentas para evitar seguir expuesto a los mensajes.

En ese contexto, Valdano no fue el único que pidió consideración por el futbolista de Andorra. Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), también se refirió al episodio después de la victoria de su equipo por 6-0 ante Villarreal en la Champions League.

"Es una situación muy desagradable para todos. Además, estas cosas inesperadas son muy tristes y nos afectan a todos claramente: a la familia del jugador que fallece, pero también hay que pensar en el propio jugador que comete la acción, en su familia, en lo que están sufriendo y lo que están pasando. En la del fallecido, mucho más, por supuesto", expresó.