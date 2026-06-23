El gol de ingeniería de Portugal: tiro libre de Nuno Mendes con complicidad de Cristiano Ronaldo
El lateral Nuno Mendes sorprendió a todos con un magnífico golazo de tiro libre para el triunfo de Portugal frente a Uzbekistán en el Mundial 2026.
La selección de Portugal comenzó con gran intensidad su partido contra Uzbekistán y rápidamente sacó ventaja. Tras el gol inicial de Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes se robó todos los aplausos al marcar un verdadero golazo de tiro libre en el Mundial 2026, dejando sin opciones al arquero rival.
La complicidad entre Nuno Mendes y Cristiano Ronaldo
El encuentro ya estaba 1 a 0 a favor de los dirigidos por Roberto Martínez cuando el árbitro sancionó una falta inmejorable en la medialuna del área. El jugador del PSG se acomodó junto a la pelota a la par del histórico Cristiano Ronaldo. Todo el estadio, e incluso el arquero Abduvokhid Nematov, imaginaba que el ex delantero del Real Madrid sería el encargado de ejecutar el remate de pelota parada.
IMPORTANTE: Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia en los Mundiales: alcanzó una marca inédita
Sin embargo, apelando al factor sorpresa, el lateral surgido en el Sporting Lisboa sacó un zurdazo rasante al palo derecho a los 17 minutos de la primera etapa, decretando una delicia de gol y el 2 a 0 parcial a favor de los lusitanos.
Esta exquisita definición significó su segundo tanto en tres partidos disputados en Copas del Mundo. El defensor no había podido anotar durante los minutos que jugó contra Uruguay en el certamen de Qatar 2022 y tampoco lo había logrado en su reciente debut mundialista de 2026 ante la República Democrática del Congo, por lo que hoy finalmente pudo sacarse las ganas y celebrar a lo grande.
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