El gol de ingeniería de Portugal: tiro libre de Nuno Mendes con complicidad de Cristiano Ronaldo

El encuentro ya estaba 1 a 0 a favor de los dirigidos por Roberto Martínez cuando el árbitro sancionó una falta inmejorable en la medialuna del área. El jugador del PSG se acomodó junto a la pelota a la par del histórico Cristiano Ronaldo. Todo el estadio, e incluso el arquero Abduvokhid Nematov, imaginaba que el ex delantero del Real Madrid sería el encargado de ejecutar el remate de pelota parada.